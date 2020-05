Joker 2: Joker restera-t-il un film autonome ou aura-t-il une suite?

IMAGE: Pinterest

Joker a été l’un des films les plus rentables et les plus brillants de 2019. Avec la réponse fantastique donnée au film par le public et les critiques, les créateurs ont éclairé Joker 2. Voici ce que nous savons à ce sujet.

En plus d’être un succès au box-office, le thriller psychologique a réussi à toucher des millions de cœurs. Joker est basé sur des personnages de DC Comics. Joaquin Phoenix a joué le rôle principal et était tout simplement exceptionnel à l’écran.

Date de sortie de Joker 2

Les fans ont été extrêmement excités par le film. Todd Phillips a réalisé et coproduit la première partie. Le film a créé une bonne histoire d’origine pour le personnage et a été un blockbuster. Ainsi, Joker 2 est très susceptible de se produire.

Selon les rapports, la vérification de Joker 2 a été effectuée et le film est en cours de développement. Mais, les réalisateurs ont à plusieurs reprises précisé qu’il était censé être un seul film sans séquelles. Cependant, les discussions sur la suite ont fait surface de temps en temps.

En conséquence, nous ne pouvons pas nous attendre à une date de sortie tant que la confirmation officielle de Joker 2 n’aura pas été donnée. Mais, si les fabricants décident de faire une partie 2, elle devrait sortir vers la fin de 2021.

Joaquin Phoenix sera-t-il de retour pour Joker 2?

Eh bien, de nombreux artistes qualifiés ont joué le rôle à ce jour. Mais, Joaquin était sans aucun doute le meilleur. Il a mis tellement de vie dans le personnage que nous pourrions profondément lui raconter en oubliant que tout était fictif.

Par conséquent, si la deuxième partie du film est réalisée, Joaquin Phoenix sera sûrement le premier choix pour le rôle principal.

Quel peut être le scénario de la deuxième partie?

Étant donné que les fabricants n’ont même pas confirmé de suite, obtenir des informations à ce sujet est presque impossible. Cependant, personne ne peut empêcher les fans de deviner l’intrigue.

Certaines théories suggèrent que Joker pourrait trouver quelqu’un pour faire équipe dans la suite. Cela peut être possible car le personnage a tout fait à lui seul jusqu’à présent.

Y a-t-il une bande-annonce ou un teaser?

Malheureusement, il n’y a pour l’instant ni bande-annonce ni teaser. Encore une fois, la raison en est le manque de certitude concernant le développement du film. Dès que les créateurs feront une annonce officielle ou distribueront une promo, nous vous informerons à ce sujet.

Espérons que Warner Bros. et DC Films considèrent Joker 2 comme un projet à venir portant sur l’amour reçu par la première partie.