JoJo cherche la Catharsis dans sa vidéo rempli d’émotion«Small Things»

« J’ai essayé d’attendre le bon moment pour partager cette vidéo avec vous. Avec tout ce qui se passe dans le monde et dans notre propre arrière-cour, je ne voulais pas que quelqu’un interprète mal sa sortie comme une sorte d’indication que je suis passé de la révolution en cours, ici en Amérique. Je veux le dire clairement comme jour: les Noirs m’ont fait qui je suis. Non seulement mes amitiés les plus anciennes, mais aussi les dirigeants de records, les mentors, les enseignants, les partenaires romantiques et les fans fidèles qui ont cru en moi et ont pris une chance sur moi – ils m’ont tous façonné. Sans leur soutien à tous égards, et sans les artistes qui m’inspirent pour faire de la musique, je n’existerais pas. Mon soutien aux vies noires / art / amour / sécurité / liberté n’est pas une phase ni de date d’expiration. Je suis honoré de faire partie de la culture R&B et je ne prends jamais mon accueil chaleureux pour acquis.

Voici une œuvre d’art que nous avons créée pour exprimer à quel point il peut être douloureux de retenir vos sentiments. Agir comme si vous alliez bien, alors qu’en toute honnêteté, vous ne l’êtes pas. Je voulais faire une vidéo pour me sentir comme une catharsis.

Un merci spécial à ces magnifiques artistes / danseurs pour avoir béni cette vidéo avec leurs incroyables talents – Morgan Choice, Halima Dodo, Dominique Battiste et Alexandra Carson.

« La fonction de la liberté est d’essayer de libérer quelqu’un d’autre. » – Toni Morrison

Toujours reconnaissant. Toujours a vous,

Jo. «