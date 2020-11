Johnny Depp quitte des bêtes fantastiques après une récente décision de justice – / Film

Johnny Depp a été impliqué dans une bataille juridique avec le tabloïd britannique The Sun après avoir qualifié l’acteur de «batteur d’épouse», affirmant qu’il avait abusé de son ex-femme, Aquaman actrice Ambre entendu. Cette affaire judiciaire a récemment pris fin et un juge a jugé que les allégations étaient «substantiellement vraies», ce qui signifie que Johnny Depp a perdu l’affaire. Et maintenant, cette décision lui a valu de perdre un emploi.

Warner Bros Pictures a demandé à Johnny Depp de démissionner de son rôle de sorcier maléfique Grindelwald dans le Harry Potter franchise dérivée Bêtes fantastiques, et l’acteur a obligé.

Johnny Depp a publié une lettre dactylographiée sur son Instagram aujourd’hui:

«À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante.

Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur fidélité. J’ai été ému et ému par vos nombreux messages d’amour et d’inquiétude, en particulier ces derniers jours.

Deuxièmement, je tiens à vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande.

Enfin, je voudrais dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel », a-t-il déclaré. «Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps.

Ce qui est étrange, c’est que Johnny Depp a choisi de faire cette annonce avec une image de la lettre qu’il a écrite. Ce qui n’est pas clair, c’est s’il l’a tapé sur un ordinateur en utilisant une police de style machine à écrire, puis a pris une capture d’écran et l’a postée de cette façon, ou s’il l’a tapée sur papier, puis l’a numérisée et téléchargée sur son ordinateur. Quoi qu’il en soit, c’est un choix étrange de styliser une lettre à un moment comme celui-ci.

De leur côté, Warner Bros.Pictures a fait sa propre déclaration (via Variety):

«Johnny Depp quittera la franchise« Fantastic Beasts ». Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour. «Fantastic Beasts 3» est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. »

Maintenant, cela signifie que le Bêtes fantastiques la franchise doit trouver quelqu’un d’autre pour jouer à Grindelwald. La bonne nouvelle est qu’il existe un précédent pour Grindelwald qui change d’apparence. Le personnage de Colin Farrell dans bêtes fantastiques et où les trouver était en fait Grindelwald déguisé, et c’était un peu décevant quand il s’est reconverti en Johnny Depp et est resté ainsi pendant toute la durée de Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald. Bien que ce serait bien que la franchise ramène Colin Farrell, cela n’a probablement pas de sens pour le récit puisque ce déguisement est maintenant inefficace. Mais maintenant, ils peuvent faire venir un nouvel acteur et le faire simplement être un autre déguisement. Vite, quelqu’un appelle Mads Mikkelsen!

Précédemment, Bêtes fantastiques 3 devait sortir le 21 novembre 2021, mais avec la pandémie de coronavirus qui fait des ravages sur le calendrier de sortie et les calendriers de production, elle a été repoussée à l’été de 2022.

