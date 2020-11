Johnny Depp porte une «  lettre écarlate des temps modernes  » après la décision du tribunal britannique

« Il leur a essentiellement donné la corde pour se pendre », a déclaré l’expert en relations publiques de crise Evan Nierman à propos du procès raté de Depp contre le tabloïd The Sun

Evan Nierman, fondateur de la société de gestion de crise Red Banyan, a déclaré: «Réhabiliter son image va être beaucoup plus difficile qu’il ne l’aurait été avant d’aller en justice.»

Les experts conviennent que les dommages aux relations publiques causés par la décision sont susceptibles de nuire à la réputation de Depp à Hollywood – du moins à court terme – à un moment où son pouvoir au box-office a régulièrement diminué.

Depp tourne actuellement un rôle de soutien dans le troisième volet de la série «Fantastic Beasts» de JK Rowling, et a terminé le travail sur le drame MGM «Minamata». Il est également un porte-parole du parfum Sauvage de Dior. Warner Bros. a des plans pour des tranches supplémentaires de «Fantastic Beasts» mais on ne sait pas si le personnage de Depp, Grindelwald, continuera au-delà du prochain film.

Mais il n’a aucun projet d’acteur connu après cela. Les représentants de l’acteur, Dior et Warner Bros. n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le pouvoir vedette de l’acteur avait déjà été terni par son mariage de courte durée avec Amber Heard, dont les accusations de violence physique sont devenues du fourrage tabloïd après leur divorce en 2017. Mais les experts ont appelé sa décision d’intenter une action en justice contre Heard et les médias – y compris un poursuite en diffamation de 50 millions de dollars contre le Washington Post – une erreur tactique et de relations publiques.

« Dès le début, Depp, pour une raison quelconque, a senti qu’il devait franchir cette étape dramatique d’aller à la Haute Cour britannique », a déclaré Nierman. «Il a présumé être qualifié de ‘batteur de femme’ était au-delà de la pâleur et pour une raison quelconque, il a décidé de mettre le pied à terre. Le risque qu’il courait ne faisait qu’empirer les choses pour lui-même. Maintenant, le monde entier connaît les détails de cette relation qu’il a eue – il s’est mis carrément sous les projecteurs et l’a amplifié plus qu’il ne l’aurait été s’il l’avait laissé seul … Maintenant qu’il est perdu, il a cimenté dans l’esprit de tout le monde le très allégations dont il espérait être disculpé.

Le juge Andrew Nicol a confirmé la description par Sun de la star comme un «batteur d’épouse» et a ordonné à l’acteur de payer tous les frais de justice dans l’affaire: «J’ai constaté que la grande majorité des agressions présumées de Mme Heard par M. Depp ont été prouvé à la norme civile.

La décision de Nicol «a ratifié la réalité des accusations portées contre lui, mais les dommages massifs causés à sa personnalité avaient en grande partie été causés», a déclaré Schiffer. «Cela ne fait qu’ajouter de la crédibilité à ce que les gens avaient supposé se passer sous le feu de la poubelle des allégations. Être nommé «batteur de femmes» dans le domaine du divertissement lui permet de travailler dans des projets de plusieurs millions de dollars. »

En fait, Nierman a déclaré que le fait d’attirer l’attention sur les accusations de Heard – puis de perdre son procès – a peut-être rendu encore plus difficile l’obtention de futurs rôles, en particulier dans des franchises familiales comme «Pirates des Caraïbes» qui ont fait de lui une superstar.

«Il va y avoir un tollé», dit-il. «Il leur a essentiellement donné la corde pour l’accrocher.

Pire encore, les jours de Depp en tant que tirage au sort majeur au box-office sont depuis longtemps en déclin. Depuis ses débuts dans «A Nightmare on Elm Street» en 1984, les films mettant en vedette Depp ont rapporté plus de 10 milliards de dollars au box-office mondial. Cela comprend trois succès d’un milliard de dollars: «Pirates des Caraïbes: le coffre du mort» en 2006, «Alice au pays des merveilles» en 2010 et «Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides» en 2011.

Mais depuis la sortie de «On Stranger Tides», les chiffres du box-office de Depp ont reculé. Depuis lors, seuls deux films ont rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde: «Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales» en 2017 et «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» en 2018 – où il n’avait qu’un caméo glorifié.

Alors que Depp peut avoir du mal à décrocher de grands rôles à court terme, peu s’attendent à ce qu’il soit exilé pour toujours.

«En ce qui concerne les films et les célébrités, nous avons une courte mémoire, et nous voulons également encourager nos acteurs préférés. Si vous êtes talentueux, ils vont simplement regarder ailleurs, malheureusement », a déclaré Mark Macias, fondateur de la société de relations publiques Macias PR. «Je ne pense pas que ça va lui faire autant de mal.

Nierman a convenu: «Les célébrités obtiennent souvent un laissez-passer, en particulier celles qui ont la réputation d’être des rock and rollers aux manières sauvages … C’est un acteur si grand et un personnage emblématique qu’il obtient une passe du public américain.

Depp a l’avantage de la longévité sous les projecteurs hollywoodiens. «Lorsque vous avez une marque emblématique durable, il en faut beaucoup pour faire tomber un gros navire. C’est un gros navire, avec beaucoup de franchises derrière lui, c’est une marque qui nous est inculquée », a déclaré Macias. «C’est pourquoi Hollywood ne l’abandonnera probablement pas.»

À l’avenir, les experts conseillent à Depp de faire profil bas et d’envisager un programme de traitement pour l’alcoolisme ou la toxicomanie – dans le cas de Londres, Heard a témoigné que Depp s’est transformé en une version violente de lui-même après avoir consommé de la drogue et de l’alcool qu’elle a dit avoir appelé le « Monstre. »

«Parce qu’il est un acteur tellement aimé, il a une chance de se défaire», a déclaré Schiffer. « C’est à Depp d’être transparent et de faire la paix et de montrer comment il travaille pour éclairer son comportement avec de plus grands contrôles pour rétablir la confiance et tout cela démontre le regret de ses comportements passés par des aveux prudents. »

Depp est dans une position précaire compte tenu de la nature des accusations, en particulier à l’ère #MeToo – et de ses combats juridiques continus pour effacer son nom. « Il doit accepter un blâme partiel à ce sujet et projeter plus d’empathie », a déclaré Macias. «La pire chose qu’il puisse faire est de se cacher ou de publier une déclaration, car une déclaration n’est qu’à sens unique. Aussi, n’attaquez pas Amber et parlez plutôt des aspects positifs: «Voici ce que j’ai appris de cela. N’utilisez pas la formule «J’irai en thérapie» parce qu’elle a perdu sa valeur maintenant. »

Nierman a reconnu les défis. «Il doit trouver le bon équilibre pour ne pas être dédaigneux, a-t-il déclaré.

Enfin, les experts ont convenu que toute réhabilitation publique obligera Depp à éviter de nouveaux problèmes juridiques. « Il doit s’assurer qu’il ne sera plus jamais accusé comme ça – cela inclut les combats dans le bar ou tout ce qui renforce la colère qui ne peut être contrôlée », a déclaré Macias. «Là où il est maintenant, c’est mauvais. Il est dans une situation difficile.