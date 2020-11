Johnny Depp n’est pas le seul problème que Warner Bros.a avec les bêtes fantastiques

À ce stade, Johnny Depp est seulement un des enjeux éthiques / RP Bêtes fantastiques la franchise a, mais il est apparemment le plus facile à aborder. Depp a été «invité à démissionner» du Harry Potter série prequel, selon le récent post Instagram de l’acteur. Bien que ni Depp ni Warner Bros. n’aient donné de raison spécifique au départ de l’acteur, cela survient quelques jours à peine après la décision d’un tribunal britannique selon laquelle le tabloïd britannique The Sun ne commettait pas de diffamation lorsqu’il a décrit Depp comme « un batteur d’épouse » en 2018.

«Johnny Depp quittera le Bêtes fantastiques la franchise. Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour », a déclaré Warner Bros. dans un communiqué (via Variété). « Bêtes fantastiques 3 est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. »

Pour certains, cette démission forcée est longue à venir. L’implication de Depp en tant que Grindelwald dans le premier Bêtes fantastiques le film était non seulement minime, mais a été gardé secret de manière impressionnante avant la sortie du film. Avant la production du deuxième film de la franchise (le maladroitement intitulé Les crimes de Grindelwald), cependant, de nombreux fans ont utilisé Twitter pour demander à JK Rowling de refondre le rôle de Grindelwald à la suite des accusations d’Amber Heard concernant le comportement abusif physique et émotionnel de Depp. Rowling a adopté une politique de blocage des fans qui l’ont défiée lors du casting et a finalement publié une courte déclaration via son propre site Web défendant le choix d’inclure Depp dans la suite.

« Sur la base de notre compréhension des circonstances », a écrit Rowling en décembre 2017, « les cinéastes et moi sommes non seulement à l’aise avec notre casting d’origine, mais vraiment heureux d’avoir Johnny jouer un personnage majeur dans les films. » Apparemment, cela a changé depuis.

