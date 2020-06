Johnny Depp et Amber Heard: la vérité et le calendrier de l’affaire

Le monde s’est retourné contre la culture masculine et entend l’achever sans ouï-dire. Une relation toxique, des cas d’abus et de faux viols tuent la capacité de l’homme innocent à aimer et envoie un message profond que les femmes sont de viles créatures. Johnny Depp est également l’une des victimes de fausses accusations de viol ou le soi-disant SJW aime l’appeler le mouvement «METOO». Et les allégations n’ont été formulées que par son épouse Amber Heard qu’il était marié depuis un certain temps et ils ont demandé le divorce. Et ce n’est pas tout, elle est même allée jusqu’à accuser d’avoir été battue, abusée à plusieurs reprises par Johnny. Êtes-vous curieux de savoir si tout cela est vrai? Alors lisez la suite pour en savoir plus sur l’histoire complète.

Le début de la violence émotionnelle d’Amber a été entendu.

En février 2015, Amber et Depp se sont officiellement mariés et ont vécu heureux pendant un certain temps. Puis en 2016, l’actrice a demandé le divorce en déclarant ses différences irréconciliables avec Johnny Depp. Une semaine plus tard, elle a demandé une ordonnance de ne pas faire pour violence domestique contre Depp, qui lui a été accordée.

Amber Heard a ensuite présenté son histoire sur la violence psychologique, physique et verbale. «Il me battait souvent, m’humiliait chaque fois que je remettais en question ses motivations. Et il m’a agressé physiquement et était toujours en colère ». Heard a écrit dans des documents judiciaires obtenus par E! Nouvelles. Elle a également publié ses photos d’ecchymoses sur son visage, ce qui implique que Johnny a utilisé la violence physique. Plus tard, l’avocat de Depp a écrit: « Ce coup d’Amber est une pure extorsion alors qu’elle essaie de sécuriser une énorme somme d’argent en alléguant des abus ».

Il y a plus ou moins ce que prétend Heard.

En août 2016, TMZ a publié une vidéo de Depp jetant des bouteilles de vin sur ambre entendu. Bien qu’elle nie avoir divulgué les images. Elle a même écrit un article dans le Washington Post parlant de l’abus ou de la façon dont cela devrait être dénoncé, sans toutefois mentionner Depp. En 2019, Depp a intenté une action en diffamation de 50 millions d’euros contre Heard pour diffamation. Il a également expliqué que tout cela était un stratagème pour faire avancer sa carrière et me peindre comme le méchant. Même en déclarant son infidélité avec beaucoup d’hommes, dont James Franco et Elon Musk. L’avocat de Heard a déclaré qu’un autre coup bon marché de M. Depp pour faire taire mon client Amber Heard.

Même les ex Johnny, Winnona Ryder et Vanessa Paradis, ont présenté les allégations d’Amber Heard affirmant qu’elle mentait. «Pendant toutes ces années, j’ai vécu avec Johnny, il n’a jamais été violent de quelque façon que ce soit et il est si gentil et si gentil. Ce n’est pas ce genre d’homme que prétend Amber ». Même sa fille Lily-Rose Depp a également affirmé que son père était la personne la plus douce et la plus attentionnée que je connaisse. Et beaucoup de ceux qui connaissent Johnny ne feraient jamais une telle chose.

Nous espérons que la justice prévaudra et que quiconque coupable sera puni.

Vous voulez saisir toute la situation de la bataille juridique d’Amber Heard et Johnny Depp? Regardez la vidéo pour en savoir plus.

