Johnny Depp a démissionné de la série Fantastic Beasts

Bien qu’il y ait environ dix milliards d’autres choses qui se passent dans le monde, celle-ci est certainement intéressante. La série Fantastic Beasts est passée d’une chose sûre qui allait aider à garder les lumières allumées chez Warner Bros. pendant des années à venir à l’un des faux pas les plus médiatisés d’une franchise majeure non appelée l’univers DC. [do not @ me]. Alors que le premier film Fantastic Beasts a bien fonctionné à la fois sur le plan critique et commercial, le second a été rejeté en gros non seulement par la base de fans aimant Potter, mais également par le grand public. Le troisième film sur cinq prévus a été retardé et la pandémie n’a fait que retarder les choses. Ensuite, il y a le problème des membres de haut niveau de la distribution qui montrent également leurs vraies couleurs. Eddie Redmayne refusé de condamner JK Rowling des tweets TERF extrêmement problématiques et l’ont même défendue à long terme tout en Ezra Miller a été surpris en train d’étouffer des fans féminines. Rowling elle-même est très liée à cette série car elle écrit tous les films. Cependant, l’exemple le plus éloquent pourrait être Johnny Depp et son divorce extrêmement controversé de Ambre entendu. Depp a récemment perdu une affaire de diffamation au Royaume-Uni et s’est adressé à Instagram pour annoncer que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner de la série Fantastic Beasts, et il a accepté.

« Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande », a déclaré Depp dans un message sur son Instagram.

Warner Bros., selon Variety, a confirmé le départ et que le rôle sera refondu, et le film est toujours sur le point de sortir en 2022.

« Johnny Depp quittera la franchise » Fantastic Beasts « . Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour », a déclaré le studio. « Fantastic Beasts 3 » est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. «

Même avant les allégations de divorce et d’abus, Depp n’était pas exactement quelqu’un que les fans appréciaient vraiment, et il y a eu des mouvements pour le faire remplacer depuis le moment où il a été révélé à la fin du premier film. C’est un monde magique, et l’idée de pouvoir simplement dire « il a changé de visage » ou « c’était magique » est la carte gratuite de sortie de prison la plus facile qu’une franchise ait jamais reçue. Sauf pour Marvel et refonte et ne pas y remédier, ce que Fantastic Beasts pourrait très bien faire. Nous devrons voir ce que Warner Bros. décide de faire ou du moins les gens qui décident de continuer à soutenir cette série malgré le fait que Rowling est un TERF, et il est presque impossible de la séparer du matériel source. Donc, pour ne plus devenir problématique, cette série a un long chemin à parcourir.

Voir aussi La série Galaxy S20 a représenté près d'un quart des revenus mondiaux de la 5G au premier semestre 2020 Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!