John Travolta et Samuel Jackson se réunissent pour l’annonce de Capital One

Il est difficile de croire que cela fait 26 ans Quentin Tarantino classique Pulp Fiction (1994). La nouvelle publicité de Noël de Capital One voit les acteurs Jules et Vincent dans Samuel L. Jackson et John Travolta de retour ensemble, mais malheureusement pas comme leurs personnages. Ce ne serait pas exagéré puisque Jackson est un porte-parole de l’entreprise. Travolta dans une barbe blanche joue le Père Noël en train de faire une liste aux côtés de Mme Claus, en disant: « D’accord, nous avons 9 000 boîtes de chocolat chaud, 3 000 sacs de guimauves, 5 000 tasses du meilleur elfe du monde et 3 000 cravates bolo.

Pendant que le Père Noël continue sur son ordinateur portable, « Cadeaux pour les elfes… vérifiez. Maintenant, j’ai juste besoin d’un code de coupon. » Un chat vidéo pop-up apparaît avec Jackson portant un chapeau vert, « Tiens ton renne, Père Noël! » «Samuel, quoi de neuf? il répond. « J’ai une carte-cadeau pour vous! Capital One Shopping recherche instantanément les codes de réduction disponibles et les applique automatiquement. Il suffit de le télécharger sur votre ordinateur! C’est gratuit », a déclaré Jackson. « Oh, j’ai ça. M’a sauvé un paquet, » ajoute Mme Claus.

« Tu as ça? » Le Père Noël demande incrédule. «Mmm-hm», confirme-t-elle. « Quoi! » « Ouais », dit Jackson avant qu’une autre fenêtre contextuelle n’informe le Père Noël qu’il a économisé « Un milliard de dollars automatiquement ». « Woah! Regarde ça, » dit-il. « Alors … ça me fait sortir de ta liste de vilains? » Jackson demande les bras ouverts. «Êtes-vous hors des mots vilains», lui demande-t-il en retour. Secouant la tête, Jackson dit: « Oui. » « Ho ho ho! Je ne pense pas, » répond le Père Noël. « Pourquoi devez-vous rendre les choses si difficiles? » Jackson gémit. Alors que le Père Noël clôt la conversation, Jackson clôt la publicité en sirotant sa boisson chaude avec une canne à la menthe poivrée qui sort de sa tasse, « Capital One Shopping. C’est une sorte de génie. » L’annonce se termine par Chuck Berry’s « Run Run Rudolph » en tant que Père Noël et Mme Claus recréent Vincent et Mia Wallace (Uma Thurman) danse du film.

Pulp Fiction a aidé à consolider le statut de retour de Travolta et à faire de Jackson une superstar. Le film a remporté à Tarantino un Oscar du meilleur scénario original et a également remporté des nominations, notamment pour le meilleur film, le meilleur acteur pour Travolta et le meilleur second rôle pour Jackson.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!