John Ridley met en scène le film Poltergeist à Blumhouse – betanewsfr

Le lauréat d’un Oscar John Ridley («12 Years a Slave») dirigera un film basé sur l’article récemment publié «Project Poltergeist», selon The Hollywood Reporter.

L’histoire sera centrée sur la première obsession supposée à être vécue dans un projet de logement public. Saleah Blancaflor a écrit l’article original pour Truly * Adventurous.

L’adaptation se concentrerait sur les événements réels entourant des événements inexpliqués qui ont terrifié un jeune garçon du New Jersey dans les années 1960.

Jason Blum produira via Blumhouse avec Matthew Pearl et Greg Nicholas de Truly * Adventurous en tant que producteurs exécutifs.

«Il s’agit d’un incroyable récit de la vraie vie d’un jeune homme confronté à des horreurs – à la fois paranormales et racialement systémiques – dans une communauté marquée par la haine, mais finalement réunie par l’espoir. J’apprécie vraiment l’engagement de Blumhouse à raconter des histoires qui cherchent à divertir le public même si cela les met au défi », a déclaré Ridley

Blum a ajouté: «Les meilleurs films d’horreur sont toujours basés sur un événement réel, et nous avons été très contraints par le matériel sur lequel cette histoire est basée. Je sais aussi que John Ridley est aussi bon que vous en tant que conteur dramatique, nous sommes donc convaincus qu’infuser cette histoire avec la marque dramatique de John est un excellent pari.