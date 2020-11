John Oliver ne peut pas croire qu’il doit encore parler de Trump «  ce connard  »

John Oliver ne peut pas croire que nous – et lui – parlons encore de «ce connard» de Donald Trump et de ses allégations totalement non fondées de fraude électorale. Surtout quand il y a une tortue jaune au fromage cheddar là-bas, il pourrait autrement y consacrer 20 minutes.

Une façon de terminer la saison 7.

La personnalité de HBO n’est pas du tout surprise de l’illusion du président Trump sur sa perte très évidente contre Joe Biden – ce sont plutôt les supposés adultes autour du président sortant (définitivement et légalement) qui déçoivent l’ancien du «Daily Show». Pour un exemple de haut niveau, il y a Mike Pompeo, qui a déclaré: «Il y aura une transition en douceur vers une deuxième administration Trump.

«De quoi est-ce que vous parlez, vous êtes Grimace? Oliver s’est demandé à haute voix la nuit dernière lors de la finale de la saison de son émission. «Vous êtes le secrétaire d’État, vous êtes censé dénoncer avec force les coups d’État.»

Plus tard, Oliver a surnommé le sénateur Lindsey Graham, qui ne souhaite pas non plus accueillir le nouveau président Biden à Washington DC, «le pire personnage de Leslie Jordan».

Mais ce ne sont pas seulement les politiciens républicains qui ont eu les mots les plus durs – et les plus drôles – de l’hôte de «La semaine dernière ce soir». Leurs facilitateurs sur Fox News Channel n’étaient pas à l’abri – en particulier une cible récurrente préférée d’Oliver.

Oliver a également qualifié Tucker Carlson de «tyran du ski des années 80 qui vient de perdre la grande course», et plus tard, de «cauchemar du serveur».

Ouais, on peut voir les deux.

Sur une note plus sérieuse, «Trump a perdu cette élection et il le sait», a déclaré Oliver dimanche. Le refus de reconnaître ce fait est «pathétique» et «dangereux», a-t-il ajouté.

« Le fait que Trump ne sera pas président l’année prochaine est une bonne chose – c’est vraiment bien », a déclaré Oliver.

Ajoutez un peu plus de ces «vraiment» pour nous. Regardez la vidéo ci-dessus.

«La semaine dernière ce soir avec John Oliver» est diffusé le dimanche à 11 / 10c sur HBO. Eh bien, au moins, ce sera à nouveau lorsque l’émission hebdomadaire reviendra pour la saison 8.