John Oliver dit que la défaite de Trump était comme un «  11 septembre inversé  »

«Last Week Tonight With John Oliver» n’est pas l’émission la plus positive d’une semaine normale, grâce aux plongées régulières d’Oliver dans les principaux problèmes culturels et institutionnels qui affligent les États-Unis. Mais l’épisode de cette semaine était une exception, car Oliver s’est accordé la majeure partie de sa demi-heure pour célébrer la victoire électorale de Joe Biden et se moquer de toutes les personnes impliquées dans la candidature ratée de Trump à la réélection.

«Ouais, c’est définitivement arrivé. Trump ne sera plus président », a déclaré Oliver, ravi. «Quelque chose que j’ai personnellement appris de pas moins de 20 messages texte de mes amis et de ma famille disant tous » c’est fini « . Ce qui, dans cette situation, était le bienvenu, mais n’importe quel jour ordinaire, terrifierait les vivants – hors de moi.

«Alors que nous enregistrons cela samedi, les gens à travers l’Amérique descendent toujours dans les rues pour célébrer. Non seulement Biden et Harris ont été élus, mais vous avez surtout senti qu’une certaine personne était sur le point d’être expulsée de la Maison Blanche.

«La semaine dernière ce soir» a ensuite sorti un montage de clips de personnes célébrant samedi – le dernier montrant une femme sur un scooter criant «F – Donald Trump».

« Vous savez quoi? Cette personne qui crie «f – Donald Trump» à l’arrière d’un scooter en mouvement résume assez bien ce que ressentent beaucoup de gens en ce moment », a déclaré Oliver. «Et je dois vous dire que c’était comme ça toute la journée ici à New York. Il y avait une ambiance ici qui ne peut être décrite que comme un «11 septembre inversé». Pourquoi? Parce que cela combinait une euphorie totale, un dégoût constant pour Rudy Giuliani, et cette fois les gens dansaient en fait sur les toits du New Jersey. C’était une très bonne journée – ne l’oubliez jamais! »

À partir de là, Oliver a passé la majeure partie de l’émission à jubiler et à se moquer des tentatives de Trump – avec ses substituts et ses fans délirants qui ont protesté contre le décompte des voix la semaine dernière – pour essayer de saper la démocratie et de voler les élections. Il a fait, pendant les dernières minutes de l’émission, anticipé les prochaines batailles et comment les démocrates devraient vraiment essayer de satisfaire les progressistes de couleur qui ont remporté la victoire pour Biden, plutôt que les républicains qui se sont opposés à cette victoire.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, Oliver voulait souligner à quel point il est important de savourer cette victoire, même si ce n’est peut-être pas la fin du combat contre les fascistes et les sympathisants fascistes en Amérique. Parce que, à tout le moins, il sera psychologiquement utile de ne plus avoir à faire attention à ce que fait Trump.

«Voici la chose vraiment importante. Après cette année absolue d’une semaine – les jours de comptage, la désinformation, les tentatives désespérées et pathétiques de dépeindre ce processus comme frauduleux – le fait est que Trump a perdu cette élection. Il a perdu. Tous ces taureaux – que nous avons pris l’habitude de voir travailler, n’ont pas fonctionné cette fois », a déclaré un Oliver joyeux.

«Et ce n’est pas comme si Trump et sa famille allaient s’arrêter. Ils continueront à se plaindre et à mentir comme ils l’ont toujours fait. Mais une fois sorti de la Maison Blanche, ça n’aura plus le même effet. Cela n’aura pas un impact direct sur la vie de tous les Américains, et cela seul est putain de fantastique.