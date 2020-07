John Lewis et Waitrose commenceront à déployer un nouveau parc de livraison de fourgons électriques l’année prochaine

Waitrose et John Lewis ont annoncé leur intention de remplacer ses véhicules de livraison par des véhicules électriques en 2021 et ont l’intention de mettre fin à l’utilisation de combustibles fossiles dans l’ensemble de sa flotte de transport d’ici la fin de la décennie. les fourgons électriques seront mis sur la route l’année prochaine, ce qui représente une «proportion significative» de tous les véhicules utilisés pour exécuter les commandes des clients.Le partenariat John Lewis a révélé deux nouveaux modèles de fourgons électriques qui seront utilisés pour les livraisons de nourriture Waitrose et plus Selon la marque, plus de 20000 tonnes de CO2 seront économisées chaque année, ce qui équivaut à l’empreinte carbone produite par pas moins de 2500 ménages britanniques.Flotte électrique (Photo: John Lewis) En une annonce, le partenariat a qualifié les fourgons électriques de «révolutionnaires» et a déclaré que les essais commenceraient au début de l’année prochaine avant un déploiement plus large. Le détaillant a déclaré avoir travaillé avec les fabricants et les scientifiques des données. Selon John Lewis, les véhicules produisent non seulement moins de polluants, mais ont également une plus grande capacité que leurs homologues diesel, ce qui signifie que dans certains cas, trois fourgons existants seront John Lewis a également déclaré que les nouvelles fourgonnettes seront beaucoup plus silencieuses que les versions diesel et dureront beaucoup plus longtemps sur la route. Justin Laney, associé et directeur général du transport central au John Lewis Partnership, a déclaré: les services en ligne se développent rapidement, nous travaillons dur pour atteindre notre objectif d’exploiter un parc sans combustible fossile dans les dix prochaines années. «Nos nouvelles fourgonnettes électriques sont une solution idéale pour les livraisons à domicile; la conception innovante signifie qu’ils sont plus efficaces, mais aussi respectueux de l’environnement et du nombre croissant de quartiers dans lesquels nous livrons. »Les fourgons électriques font suite à l’annonce récente du détaillant de construire une station de remplissage de gaz biométhane dédiée pour permettre à son plus grand Selon le partenariat, cela réduira les émissions de CO2 de 80%, chaque camion économisant plus de 100 tonnes de CO2 par an.

