John Legend rappelle aux manifestants de George Floyd de rester en sécurité pendant la pandémie et précise qu’il ne soutient pas les vandales

DEAD TO ME (L à R) CHRISTINA APPLEGATE comme JEN HARDING, LINDA CARDELLINI comme JUDY HALE dans l’épisode 3 de DEAD TO ME. Cr. SAEED ADYANI / © NETFLIX 2020

Quelle est la date de sortie de Dead to Me Season 3 sur Netflix? Nous pouvons nous attendre à voir la nouvelle saison avec Christina Applegate et Linda Cardellini en 2021.

Mort pour moi la saison 2 est maintenant disponible en streaming sur Netflix! Les fans regardent la saison entière sur le service de streaming pendant le week-end d’ouverture et, bien sûr, se demandent quand Mort pour moi la saison 3 arrive sur Netflix.

C’est toujours ce qui se passe. Les fans terminent une nouvelle saison d’une série originale de Netflix et veulent immédiatement savoir quand la nouvelle saison arrive sur le service de streaming.

Malheureusement, nous n’avons pas le Mort pour moi date de sortie de la saison 3, mais nous avons une assez bonne idée lorsque la nouvelle saison de la série se dirigera vers Netflix.

Bien sûr, Netflix doit encore renouveler Mort pour moi pour la saison 3. Sur la base de la fin de la saison 2, que nous ne gâcherons pas et de la popularité de ce spectacle, il n’y a pratiquement aucune chance que ce spectacle soit annulé. Et cela veut dire Mort pour moi la saison 3 devrait arriver bientôt!

En supposant que l’émission soit renouvelée pour la saison 3, nous devrons probablement attendre un peu pour voir la nouvelle saison. Netflix publie généralement de nouvelles saisons de spectacles à environ un an d’intervalle, et Mort pour moi a suivi ce schéma au cours des deux premières saisons.

La première saison a été diffusée sur Netflix en mai 2019, tandis que la saison 2 a été ajoutée à Netflix en mai 2020.

Si ce modèle se maintient, nous pouvons nous attendre à voir Mort pour moi saison 3 sur Netflix en mai 2021.

Il convient également de noter que la dernière date pour soumettre des émissions pour les Emmy Awards à venir est généralement le 31 mai d’une année donnée. C’est pourquoi nous verrons probablement Mort pour moi la saison 3 avant le 31 mai 2021, puis elle sera éligible à la plus grande émission de télévision aux États-Unis.

Malheureusement, il est vraiment difficile de faire des prévisions de date de sortie en ce moment, car il y a tellement d’incertitude autour de la pandémie de COVID-19. Cela empêche presque toutes les émissions et tous les films d’être tournés en ce moment, et plus la pandémie dure longtemps, plus nous devrons attendre que les émissions et les films commencent leur production.

S’il y a des retards de production importants dans le paysage télévisuel, ce qui se produit actuellement, clairement, Mort pour moi la saison 3 sera également retardée.

Si tout va bien, on peut s’attendre à voir Mort pour moi saison 3 en mai 2021. C’est le meilleur que nous puissions espérer en ce moment.

Nous vous en dirons plus sur Mort pour moi saison 3 comme on le découvre! Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la nouvelle saison.

Prochain: 35 meilleurs nouveaux films et émissions Netflix: mai 2020