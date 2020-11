John King de CNN ne regarde pas le rival de MSNBC Steve Kornacki: «  Je ne le connais pas  »

Alors même que les élections de ce mois-ci se déroulaient à un rythme effréné, deux hommes – non nommés Joe Biden ou Donald Trump – sont devenus les favoris des fans pour les téléspectateurs anxieux: John King de CNN et Steve Kornacki de MSNBC. Mais entretiennent-ils secrètement une rivalité pour le titre de Best Map Guy?

Dans une interview accordée mardi au magazine New York, King n’a pas dit autant, mais a noté qu’il ne regardait pas vraiment la couverture de Kornacki – et c’est parce qu’il est lui-même occupé à la télévision en direct.

«Ressentez-vous une sorte de rivalité avec votre homologue du conseil électoral de l’État, Steve Kornacki de MSNBC?» A demandé Dan Hyman du magazine New York.

«Je ne le connais pas. Et, honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qu’il fait la plupart du temps parce que je suis à la télévision en direct », a déclaré John King. «Quand je suis assis dans mon bureau, j’ai un téléviseur qui a le truc à quatre boîtes dessus, donc il a Fox et MSNBC et Fox Business et CNN. Alors je le verrai de temps en temps – pré-élection ou post-élection.

«Steve est du Massachusetts, comme moi, donc nous devrions nous connaître, je suppose», a-t-il ajouté.

Tout comme Kornacki, King était aussi un peu une star sur les réseaux sociaux à la suite de toute la couverture électorale, ce dont il était parfaitement conscient.

«J’ai regardé le Twitterverse, et c’est à ce moment-là que je me suis dit, Wow! Et ce qui m’a frappé, c’est la diversité: il y avait tellement de trucs internationaux et tellement de jeunes », a déclaré King. C’est la partie que j’ai trouvée à la fois intéressante et remarquable. Je riais qu’il y avait des trucs TikTok. Je me suis dit: « D’accord, un homme de 59 ans sur TikTok. Yay?' »

Quant à la situation actuelle, après les élections, alors que Donald Trump conteste toujours les résultats, King a déclaré: «Nous ne devrions pas être surpris parce qu’il nous a dit qu’il allait le faire. Mais où est la preuve? Si la banque avait été volée, l’argent serait parti. Écoute, il a remporté la présidence [in 2016], il a réussi une prise de contrôle hostile du Parti républicain – il a fait toutes ces choses que tout le monde disait qu’il ne pouvait pas faire. Donc, certaines choses ont fonctionné pour lui. Et maintenant, il retourne au tapis. Mais tout comme il n’a pas pu faire disparaître un virus, il ne peut pas faire disparaître les mathématiques.