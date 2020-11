John Hartson réagit à l’affichage de Joe Rodon pour Tottenham Hotspur ce soir – .

Photo de Chris Lee – Chelsea FC / Chelsea FC via Getty Images

John Hartson s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction à la performance du défenseur central de Tottenham Hotspur Joe Rodon contre Chelsea ce soir.

L’ancien attaquant international d’Arsenal et du Pays de Galles a été impressionné par ce qu’il a vu de Rodon lors du match de Premier League à Stamford Bridge.

Hartson a déclaré que le temps nous dirait à quel point le joueur de 23 ans peut devenir bon, mais il pense que le défenseur central international du Pays de Galles est une «superstar potentielle».

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

mariée

755478

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

/static/uploads/2020/11/684007_t_1606418978.jpg

684007

centre

L’ancienne star de Tottenham, Graham Roberts, a également été impressionnée par Rodon, et il a également salué les performances de Serge Aurier, Sergio Reguilon et Moussa Sissoko lors du derby de Londres, qui s’est terminé par un match nul et vierge.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pas à notre meilleur attaque mais resté si solide et c’est un excellent point vital. et pour moi Joe Rodon superbe et @Serge_aurier superbe encore et @sergio_regui aussi @MoussaSissoko très discipliné dans son rôle! COYS – Graham Roberts (@ GrahamRoberts4) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Joe Rodon .. 11 millions est un vol d’un achat aux éperons, le temps nous dira à quel point il peut devenir bon. Mais grand, fort, rapide et brillant tempérament .. superstar potentielle 👏🏻👏🏻 – John Hartson (@ JohnHartson10) 29 novembre 2020

Statistiques des joueurs

C’était le premier départ de Rodon dans un match de compétition pour Tottenham, et le joueur de 23 ans – qui a rejoint le club du nord de Londres depuis la tenue de championnat de Swansea City à l’été 2020 – a bien fait à l’arrière, car il avait l’air à l’aise sur le ballon. et était calme et posé sous la pression.

Selon WhoScored, l’international gallois avait une précision de passe de 83,3%, a remporté une tête, pris 58 touches et effectué deux interceptions et quatre dégagements.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

L’arrière droit Aurier a pris deux tirs dont l’un était cadré, avait une précision de passe de 81,1%, a remporté trois en-têtes, a pris 66 touches, a tenté un dribble et a fait deux plaqués, deux interceptions et deux dégagements, selon WhoScored.

L’arrière gauche Reguilon a eu une précision de passe de 73,5%, a pris 63 touches, a réussi un dégagement et a inscrit un centre, selon WhoScored.

Le milieu de terrain Sissoko avait une précision de passe de 69%, a remporté une tête et pris 36 touches, selon WhoScored.

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Striker Celtic aurait refusé de payer 6 millions de livres sterling pour égaler le record de Kylian Mbappe