John Boyega prononce un discours émotionnel et passionné au London BLM Rally

Acteur de Star Wars John Boyega est allé au rassemblement de protestation Black Lives Matter à Londres aujourd’hui, où il a prononcé un discours passionné et émouvant aux gens là-bas. « Je vous parle de mon cœur, écoutez, je ne sais pas si je vais faire une carrière après ça, mais f … ça. » il a commencé. Il a parlé à travers un mégaphone et a mené la manifestation en chantant justice pour Belly Mujinga, un cheminot noir mort du Coronavirus après avoir été craché par quelqu’un qui était porteur de la maladie. Il évoque les noms trop familiers en ce moment- George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin, et tant d’autres victimes noires de violences policières insensées.

« Nous avons le droit de vivre une vie équilibrée et saine », a-t-il déclaré. « Nous sommes une représentation physique de notre unité, et il est très important en ce moment que nous restions unis dans l’esprit, dans l’esprit et dans le corps. Aujourd’hui, il s’agit de personnes innocentes qui étaient à mi-chemin de leur processus. Nous ne savons pas ce que George Floyd aurait pu réaliser; nous ne savons pas ce que Sandra Bland aurait pu réaliser. Mais aujourd’hui, nous allons nous assurer que ce ne sera pas une pensée étrangère pour nos jeunes. «

John Boyega a poursuivi: « Chaque personne noire ici se souvient quand une autre personne vous a rappelé que vous étiez noir … J’ai besoin que vous compreniez à quel point c’est douloureux. J’ai besoin que vous compreniez à quel point il est douloureux de rappeler chaque jour que votre race signifie rien. »

L’acteur est un fervent partisan du mouvement Black Lives Matter depuis des années et a récemment été impliqué chaque jour avec des gens sur Twitter au sujet de personnes lui disant de se taire. Surtout, il a souligné la nécessité d’une organisation et de manifestations pacifiques. «Ils veulent que nous foutions le camp», dit-il. Son message est l’un des plus vitaux que j’ai vu depuis le début de ces manifestations il y a quelques jours dans le monde. Nous devrions tous vouloir être John Boyega.

Comment vous pouvez aider

Les protestations contre la brutalité policière couvrent désormais le monde entier, et il existe de nombreuses façons de vous impliquer. Vous pouvez sortir et protester pacifiquement si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire un don à de nombreuses organisations qui font beaucoup de bon travail pour la cause. En voici une liste:

Minnesota Freedom Fund

Fonds commémoratif George Floyd

Je cours avec Maud

Collectif Black Visions

Récupérer le bloc

Campagne zéro

Communautés unies contre la brutalité policière

Black Lives Matter

Fonds de défense juridique NAACP

Union américaine des libertés civiles

Chez AfroTech, il y a une grande liste de cinq applications qui peuvent vous aider à trouver des entreprises noires pour vous aider en ces temps difficiles. Le reste d’entre nous devrait soutenir, protéger et élever nos amis noirs, notre famille, nos collègues et de parfaits étrangers chaque fois que nous le pouvons.

