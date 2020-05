John Bateman s’entretient avec Bulldogs et Laurie Daley

La légende des Raiders, Laurie Daley, a déclaré que John Bateman ne valait pas les 800000 $ par saison que les Bulldogs offriraient, car le fougueux Anglais envisage un contrat amélioré pour l’année prochaine.

Après avoir fait la une des journaux lors de la préparation de la grande finale de l’année dernière, Bateman est à nouveau au centre de la conversation de la ligue de rugby en raison de la spéculation renouvelée sur son contrat.

La semaine dernière, Bateman a violemment réprimandé le journaliste en chef de la NRL de Fox Sports, James Hooper, à propos d’un rapport affirmant que le deuxième rameur vedette avait demandé à quatre reprises d’être libéré de son accord avec les Raiders.

John Bateman (Getty)

Bateman nie avoir jamais demandé une libération, soulignant une clause de son contrat qui lui permet de renégocier avec les Raiders sur une base annuelle.

Cependant, il a depuis été confirmé par le PDG de Raiders, Don Furner, que Bateman était libre de rechercher une meilleure offre auprès d’autres clubs pour 2021 et au-delà.

Les Bulldogs ont décroché la pole position avec NRL.com rapportant que Canterbury enregistrerait officiellement son intérêt pour Bateman d’ici la fin de la semaine.

Il est entendu que le prix demandé pour obtenir un accord sur toute la ligne sera dans le parc de balle de 800 000 $ – une augmentation de 200 000 $ du salaire actuel de Bateman – et Daley a dit que c’était trop à payer pour les qualités qu’apporte le joueur de 26 ans .

« J’ai dit à un de mes amis qui est partisan des Bulldogs, vous avez déjà John Bateman là-bas. Josh Jackson est un John Bateman », a déclaré Daley à Sky Sports Radio’s. Le grand déjeuner sportif.

« Personnellement, je chercherais un rameur plus dangereux, quelqu’un de plus explosif.

« Vous regarderiez la situation financière du club et vous essayeriez de la manoeuvrer pour le payer un peu plus.

«Je ne lui paie pas 800 000 $, 650 000 $ serait la limite. Je ne pourrais pas payer 800 000 $ pour lui.

« C’est un grand joueur, mais quand je paie 800 000 $, je veux quelqu’un qui apportera quelque chose d’un peu différent de ce que John apportera à l’équipe. »

Le capitaine des Bulldogs Josh Jackson passe le ballon contre les Cowboys (Getty)

Partout où Bateman se retrouve, la façon désordonnée dont son avenir est résolu ne convient pas à tout le monde dans la communauté de la ligue de rugby.

Bateman a recouru à des insultes personnelles de Hooper sur Twitter après avoir vu l’histoire qui a été publiée sur foxsports.com.au la semaine dernière et ce n’est pas la première fois que le ton de la conversation devient méchant.

Bien qu’il y ait eu des rapports solides sur ses négociations de contrat, les joueurs et les officiels de Raiders sont restés publiquement favorables au deuxième rameur de l’année Dally M de l’année dernière.

En fait, dans le rapport du Sydney Morning Herald la semaine dernière, Furner a déclaré que si Bateman pouvait conclure une meilleure affaire, il « le conduirait moi-même ».

Le journaliste de Nine News, Danny Weidler, a fouillé la réponse des Raiders et il a affirmé dans The Big Sports Breakfast que le club était réticent à faire quoi que ce soit qui pourrait aliéner les autres Anglais du club.

« Je pense que les Raiders ont été très prudents dans ce qu’ils font, j’ai essayé de comprendre pourquoi ils ont été si passifs dans toute la situation et je ne peux que penser qu’ils sont inquiets s’ils dérangent John Bateman. , que les autres Anglais (Josh Hodgson, Elliott Whitehead, Ryan Sutton et George Williams) qui sont sous contrat dans ce club … qu’ils ne veulent pas mettre hors jeu tout le groupe « , a déclaré Weidler.

Josh Hodgson des Raiders (Getty)

« Je ne peux que penser que c’est le raisonnement derrière cela.

« Les Raiders ont été très raisonnables, ils n’ont pas joué au hardball, ils pourraient dire: » vous n’allez nulle part, voyez votre contrat, farcissez-vous « . Au lieu de cela, ils ont été tout à fait raisonnables sur l’ensemble de la négociation qui a été mal géré au nom de Bateman.

« … Je pense que les Raiders le jouent aussi bien qu’ils le peuvent. J’ai discuté avec Ricky [Stuart] et il a dit que cela ne nous affecterait pas, il a un état d’esprit très fort au sujet de cette équipe et un grand accent sur la culture sur laquelle ils ont travaillé et je ne vois pas Ricky le laisser se glisser dans l’équipe.

« C’est à Bateman d’être un professionnel, plus professionnel que la façon dont son manager (Isaac Moses) a géré les négociations. »