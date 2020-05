Johan Renck, lauréat d’un Emmy Award de Tchernobyl, réalise The Magus / Film

Réalisateur Johan Renck a fait des vagues l’année dernière avec sa mini-série gagnante aux Emmy Awards Tchernobyl, et il est sur le point de poursuivre avec une autre mini-série.

Il est confirmé que Neal Street Productions est en pourparlers avec Johan Renck pour diriger une adaptation de John Fowles«Roman classique culte de 1965 Le mage, un conte énigmatique célèbre impliquant des pièges psychologiques et des tours exécutés sur un jeune Anglais par un millionnaire reclus.

Variété confirmée des nouvelles de la mise en scène de Johan Renck Le mage après qu’il ne l’a pas posté si subtilement sur Instagram:

Voici le synopsis officiel du livre (via Amazon):

Un jeune Anglais, Nicholas Urfe, accepte un poste d’enseignant sur une île grecque éloignée afin d’échapper à une histoire d’amour insatisfaisante. Là, son amitié avec un millionnaire solitaire évolue vers un jeu mystérieux et mortel de violence, de séduction et de trahison. Alors qu’il est plongé dans les pièges psychologiques du filou, Nicholas a de plus en plus de mal à distinguer le passé du présent, la fantaisie et la réalité. Il devient un homme désespéré qui lutte pour sa santé mentale et sa survie même.

Le livre est célèbre pour avoir une fin qui n’est pas définitive, laissant au lecteur le soin de déterminer le résultat. Selon Wikipédia, Fowles a reçu de nombreuses lettres de lecteurs lui demandant lequel des deux résultats possibles s’était réellement produit, et il n’a apparemment jamais répondu de manière concluante.

Pour l’instant, Renck n’est en pourparlers pour diriger Le mage, mais depuis producteur Pippa Harris a déclaré qu’elle « ne pouvait pas penser à quelqu’un de mieux pour guider l’extraordinaire livre de John Fowles à l’écran », il semble que ce soit proche d’être fait. Réalisateur Sam Mendes produira également via Neal Street Productions.

Les tâches de rédaction incomberont à Tom Edge, qui a récemment écrit le scénario de Judy, qui a ramené Renée Zellweger aux Oscars plus tôt cette année. Edge a également contribué à la rédaction de plusieurs épisodes de La Couronne et Netflix Malade d’amour.

Le mage n’a été adapté au cinéma qu’une seule fois auparavant, en 1968, quelques années seulement après sa publication. Réalisateur et directeur de la photographie Guy Green (Un patch de bleu) était à la tête du film et l’auteur John Fowles a adapté son propre livre pour l’écran. Cependant, l’auteur a fini par être déçu par le film avec Michael Caine, Anthony Quinn, Candice Bergen et Anna Karina, et ce fut aussi un désastre critique.

Le réalisateur Johan Renck ne peut probablement améliorer que l’adaptation unique de Le mage, et sachant ce qu’il a fait avec l’histoire réelle de Tchernobyl, nous espérons qu’il pourra transformer ce mystérieux thriller en une mini-série convaincante.

Articles sympas du Web: