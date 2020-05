Joel Selwood, Cyril Rioli, gestionnaire de liste d’Essendon Adrian Dodoro sur le projet de gratte-têtes

Introduction au vitrail Un manuel d'enseignement par Randy Wardell et Judy Wardell

Ce manuel de doityourself montre comment faire des objets en vitrail avec des informations sur les fournitures et les techniques d’outils. Il contient des motifs pour les suncatchers fenêtres ombres de lampe et trois dimensions projets et a spécifications et les listes de matériel d’illustration d’assemblage