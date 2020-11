Joe Mantello mène la couverture du film 100 Magazine (Exclusif)

Joe Mantello, l’acteur «hollywoodien» et réalisateur de «The Boys in the Band», est le modèle de l’une des quatre couvertures de magazine pour Out100, la liste annuelle du magazine Out des personnalités LGBTQ + les plus influentes d’aujourd’hui, TheWrap peut partager en exclusivité.

Mantello est à l’avant-garde de l’édition cinématographique du magazine, qui présentera également d’autres créateurs et interprètes tels que l’actrice Brigette Lundy-Paine, l’actrice et écrivaine Jen Richards, les réalisateurs de documentaires P. David Ebersole et Todd Hughes, l’animateur Steven Clay Hunter et les cinéastes d’Antebellum Gerard Bush et Christopher Renz.

«La performance époustouflante de Joe Mantello à« Hollywood »m’a ému contrairement à toutes les performances que j’ai vues cette année», a déclaré le rédacteur en chef d’Out, David Artavia, dans un communiqué. «Homme aux multiples facettes, le travail de Joe au théâtre en tant qu’acteur et metteur en scène est intemporel et continue d’exister au rythme de nombreuses générations. Aimé par de nombreux acteurs de l’industrie du divertissement, la force créative de Joe Mantello ne fait que faire son entrée à la télévision, où un nouveau public mondial attend.

Dans son profil Out, Mantello a discuté de son travail avec Ryan Murphy sur «Hollywood» et «The Boys in the Band», affirmant qu’il était entré en «territoire inconnu» lorsqu’il est entré dans le monde de la télévision.

«Lorsque vous êtes assez longtemps avec Ryan, vous apprenez à faire confiance à son instinct. Il a un œil impeccable », a-t-il déclaré à Out. «La principale raison pour laquelle j’ai fait [‘Hollywood’] c’était parce qu’il pensait que je pouvais le faire. C’est un cadeau incroyable que quelqu’un vous offre. »

Bien qu’il ait été sélectionné dans le cadre du numéro du film, Mantello est surtout connu pour sa longue carrière à Broadway en tant qu’acteur et réalisateur, notamment en apparaissant dans la distribution originale de «Angels in America» et pour son travail dans «Wicked», «Take Me Out »et« Assassins ». Mais après avoir dirigé une reprise de la pièce de 1968 de Mart Crowley, «The Boys in the Band», qui a remporté un prix Tony en 2019, il a sauté sur l’occasion pour présenter le drame sur la vie gay du milieu du XXe siècle à Netflix et atteindre un public international. qui pourraient aider les autres dans leurs propres voyages de sortie.

«Si vous vivez dans un pays ou venez d’une communauté religieuse qui a encore des problèmes [with accepting LGBTQ+ people], l’histoire a un impact énorme sur votre vie réelle », a déclaré Mantello à Out. «Je sais que quand je grandissais, si j’avais vu neuf acteurs homosexuels dans un film, cela aurait accéléré le mien [coming-out] processus. »

Découvrez la couverture de Mantello ci-dessous et en savoir plus sur l’Out100 sur Out.com. La liste complète sera révélée jeudi, suivie d’un symposium avec les lauréats vendredi et d’une cérémonie d’intronisation samedi. Et ci-dessus, regardez une brève bande-annonce de la cérémonie d’intronisation, qui comprend d’autres commentaires de Mantello.