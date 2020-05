Joe Ingles et Matthew Dellavedova pourraient ne pas jouer au retour d’Orlando NBA

Ben Simmons, Patty Mills et Thon Maker pourraient se diriger vers Disney World, bien que Joe Ingles et Matthew Dellavedova ne puissent pas retourner au tribunal de la NBA.

Le Walt Disney World Resort d’Orlando est devenu le leader incontesté pour accueillir la ligue si la saison reprend.

La pandémie de COVID-19 a fermé la NBA le 11 mars.

L’Athletic a annoncé mercredi que les équipes de la NBA pourraient s’entraîner pleinement à la mi-juin et jouer à Orlando à la mi-juillet.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, avait envisagé la possibilité de deux sites – Orlando et Las Vegas – où les équipes pourraient jouer dans une « bulle » afin de protéger les joueurs, le personnel de l’équipe et les officiels du virus.

Ingles (L) et Dellavedova sont indécis quant à un retour au tribunal. (Getty)

Orlando, stimulé par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a appelé la semaine dernière « tous les sports professionnels » à pratiquer et à jouer dans son état, est désormais le favori pour être le seul site.

« Ce que je dirais aux commissaires des ligues, c’est: » Si vous avez une équipe dans une zone où elle ne veut tout simplement pas la laisser opérer, nous trouverons un endroit pour vous ici, dans l’État de Floride « », a déclaré DeSantis.

Si la saison NBA se déroule à Orlando, elle sera probablement sans spectateurs et selon des protocoles et des tests stricts.

Ingles, un membre clé de l’Utah Jazz qui occupe la quatrième place de la Conférence de l’Ouest, a déclaré qu’il était prêt à « partir, s’envoler pour l’Australie et ne jamais jouer à un autre jeu de ma vie et en être très content » pour protéger son famille du virus.

Sa femme, la grande australienne de netball Renae Ingles, attend leur troisième enfant et son fils de quatre ans, Jacob, atteint d’autisme et d’un système immunitaire affaibli.

Ingles a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait pas travaillé au centre d’entraînement du Jazz malgré son ouverture aux joueurs avec des directives strictes. Il a un gymnase et un cerceau à son domicile pour les séances d’entraînement.

Ingles adoptera une approche attentiste pour jouer à des jeux si la saison commence.

« Cela n’en vaut pas la peine », a déclaré la semaine dernière la radio 1280 The Zone à Ingles.

Ingles s’associe à Marvel pour une salle sensorielle

« J’ai un gymnase, j’ai tout ce que je peux faire.

« En ce qui concerne le basket-ball, c’est un peu plus difficile, mais je pense qu’au fur et à mesure que nous irons de l’avant et que nous trouverons plus d’informations à ce sujet, il sera plus facile de prendre une décision.

« Mais je ne suis nullement disposé à risquer mes enfants, et Renae, et tout le reste, à aller jouer au basket. »

Le coéquipier des Cleveland Cavaliers de Matthew Dellavedova, Larry Nance Jr, a émis des doutes quant à savoir si le dur garde australien jouera.

Dellavedova et son épouse Anna ont accueilli leur fils Anders dans le monde en novembre dernier.

« Si j’étais lui, non, je ne me soumets pas à cela, car je pourrai le ramener chez moi », a déclaré Nance Jr aux journalistes.

L’argent est ouvert à la participation à la saison régulière ou à se diriger directement vers les séries éliminatoires.

Il est également possible que des équipes en dehors des huit premiers aient la possibilité de concourir pour une place en séries éliminatoires.

Les Philadelphia 76ers d’Ingles ‘Jazz et Simmons’ (sixième place de la Conférence Est) seraient éligibles.

Dans la Conférence Est, les Cavs sont les derniers et les Maker’s Detroit Pistons sont les derniers.

Dans la Conférence de l’Ouest, les San Antonio Spurs de Mills sont 12es et cinq victoires derrière les Grizzlies de Memphis, huitièmes.

Les Phoenix Suns d’Aron Baynes sont à une victoire derrière les Spurs en 13e position.

