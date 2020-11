Joe Biden promet d’unir les États-Unis après avoir été déclaré prochain président malgré le refus de Donald Trump de concéder

Joe Biden a promis d’unir l’Amérique en tant que président, qualifiant le résultat des élections de « un temps pour guérir », car il a été confirmé qu’il se dirigeait vers la Maison Blanche après avoir battu Donald Trump. L’ancien vice-président sera assermenté en tant que 46e président de les États-Unis en janvier. Sa colistière, Kamala Harris, entrera dans l’histoire en tant que première femme et première Américaine appartenant à une minorité ethnique à occuper le poste de vice-présidente, mais dimanche soir, M. Trump n’avait toujours pas concédé sa défaite alors qu’il continuait à contester les résultats dans plusieurs États clés. avec les alliés du président sortant se sont séparés sur le point de savoir s’il devait accepter qu’il ait perdu l’élection.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Les votes sont toujours comptés six jours après la clôture des urnes, mais M. Biden a été déclaré vainqueur par les chaînes de télévision américaines. et les agences de presse samedi après-midi quand il a pris une avance insurmontable en Pennsylvanie, lui faisant dépasser le seuil des 270 votes des collèges électoraux nécessaires pour gagner la course. Il a également remporté le Nevada et est en passe de triompher dans les États de Géorgie et d’Arizona, autrefois sous contrôle républicain. » Un président américain » Si M. Trump tient la Caroline du Nord et l’Alaska, comme prévu, alors M. Biden se retrouvera avec 306 votes – exactement le même que celui que l’actuel président a remporté en 2016. L’avance du candidat démocrate dans le vote populaire est de 2,8 points de pourcentage, soit plus de 4 millions de personnes, et est susceptible de croître à mesure que davantage de bulletins de vote par correspondance sont comptés. État d’origine du Delaware samedi soir, M. Biden a tenté d’unifier le pays après une campagne électorale meurtrière. Il a déclaré: «Je me suis présenté comme un fier démocrate. Je serai maintenant un président américain. Je travaillerai aussi dur pour ceux qui n’ont pas voté pour moi, que pour ceux qui l’ont fait. Que cette sombre ère de diabolisation en Amérique commence à se terminer – ici et maintenant. Lire la suite Donald Trump poursuit des batailles judiciaires dans plusieurs États alors qu’il refuse de concéder sa défaite à Joe Biden Dans un appel à ses opposants politiques, le président élu a ajouté: «À ceux qui ont voté pour le président Trump, je comprends votre déception ce soir. J’ai moi-même perdu quelques élections. Mais maintenant, donnons-nous une chance. «Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure. Pour abaisser la température. Se revoir. S’écouter à nouveau. Pour progresser, nous devons arrêter de traiter nos adversaires comme nos ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes Américains. La Bible nous dit que pour tout il y a une saison – un temps pour construire, un temps pour récolter, un temps pour semer. Et un temps pour guérir. C’est le moment de guérir en Amérique. »Mme Harris a déclaré:« Bien que je puisse être la première femme dans ce bureau, je ne serai pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c’est un pays de possibilités. »Donald Trump jouant au golf dimanche (Photo: Reuters) La victoire de M. Biden a été reconnue par tous les ex-président vivants, y compris le républicain George W. Bush qui a appelé le président -Choisissez pour le féliciter. M. Bush a déclaré dans un communiqué: «Bien que nous ayons des divergences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon, qui a gagné sa chance de diriger et d’unifier notre pays.» L’ancien président a appelé le pays à s’unir derrière le résultat des élections. , déclarant: «Le président Trump a le droit de demander des recomptages et d’engager des poursuites judiciaires, et toute question non résolue sera correctement tranchée. Le peuple américain peut avoir confiance que cette élection a été fondamentalement juste, son intégrité sera maintenue et son résultat est clair. »Dimanche, M. Trump n’avait pas reconnu le résultat de l’élection, sauf dans une poignée de tweets où il se vantait de recevant 71 millions de voix – plus que n’importe quel candidat présidentiel de l’histoire, à part M. Biden. Le sénateur républicain Mitt Romney a appelé le président à admettre sa défaite, mais a également averti que M. Biden ne serait pas en mesure de faire passer son programme législatif de gauche au Congrès au cours des années à venir.Dilemme de Trump M. Trump a passé le week-end sur le terrain de golf en tant que cercle intime. Le président et ses alliés ont fait une série d’allégations non fondées de fraude électorale massive et lancé de multiples poursuites judiciaires pour obtenir un accès supplémentaire au décompte des voix en cours. La plupart des républicains de haut niveau sont restés calmes ce week-end, n’encourageant ni les affirmations de M. Trump, ni ne reconnaissant ouvertement Joe Biden comme président élu. M. Trump a visité un terrain de golf près de Washington samedi et dimanche, et n’a fait aucun discours ou déclaration publique. Il a tweeté samedi soir: «LES OBSERVATEURS N’ONT PAS ÉTÉ AUTORISÉS DANS LES SALLES DE COMPTAGE. J’ai remporté l’élection, j’ai obtenu 71 000 000 de votes juridiques. DE MAUVAISES CHOSES SONT ARRIVÉES QUE NOS OBSERVATEURS N’ONT PAS PERMIS DE VOIR. JAMAIS ARRIVÉ AVANT. DES MILLIONS DE BULLETINS POSTAUX ONT ÉTÉ ENVOYÉS À DES PERSONNES QUI NE LES ONT JAMAIS DEMANDÉES! En savoir plus Où ira Donald Trump après son départ de la Maison Blanche? Certains des associés du président, comme l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, l’ont encouragé à faire avancer la contestation judiciaire de l’élection. M. Giuliani a tenu une conférence de presse pour présenter des preuves supposées d’actes répréhensibles qui ont été annoncés comme ayant eu lieu à l’hôtel Four Nations à Philadelphie, mais qui ont plutôt eu lieu dans un centre de jardinage du même nom.L’épouse de M. Trump, Melania, et son gendre Jared Kushner l’aurait informé en privé qu’il était peu susceptible d’annuler le résultat des élections. Le sénateur Roy Blunt du Missouri, auparavant fidèle au président, a déclaré: «Il est temps que les avocats du président présentent les faits, puis il est temps que ces faits parlent d’eux-mêmes.

