Joe Biden joue-t-il au golf? Voici tout sur les habitudes de golf du président élu! – .

Bielenda Sels de Bain au Citron et à la Menthe pour les Pieds 600g

Bielenda Sels de Bain au Citron et à la Menthe pour les Pieds 600g s'adresse aux pieds secs avec de la corne. Il permet de régénérer et d'exfolier le peau tout en la laissant douce et hydratée. Le citron et la menthe permettent de rafraîchir et de purifier pour des pieds confortables et lisses.