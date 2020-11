Joe Biden et ses voitures; Il s’avère que le président américain est un pétrolier!

Le président américain nouvellement élu Joe Biden est un fervent amateur d’essence et l’une de ses voitures les plus chères est une Chevrolet Corvette de 1967 qui était en fait son cadeau de mariage. Il a en fait conservé la voiture jusqu’à ce jour. Lisez la suite pour connaître les autres voitures que le président a possédées au fil des ans.

Les États-Unis d’Amérique ont un nouveau président dans le candidat démocrate Joseph Robinette Biden Jr.Après ce qui était une élection assez serrée, Joe Biden a battu le président américain Donald Trump pour prendre le siège à la Maison Blanche. Il s’avère que Joe Biden est aussi un pétrolier et possède une collection de voitures plutôt de bon goût et les aime vraiment aussi. En fait, Joe Biden est né et a grandi dans et autour des voitures. Son père a dirigé des concessions automobiles dans le Delaware pendant 34 ans, qui comprenaient en grande partie des voitures Chrysler tout en gérant également les opérations pour Ford pendant un certain temps.

Biden raconte que sa possession la plus chère était une Chevrolet Corvette de 1967, propulsée par un moteur V8 de 327 pouces cubes développant environ 350 chevaux.

Dans l’une de ses interviews précédentes, Joe Biden a été interrogé en disant: «Je me souviens de mon bal de fin d’année, étant capable de retirer une Chrysler 300D de 7 000 milles. La nature du travail du père de Biden a permis à de nombreuses voitures différentes de décorer leur garage. La toute première voiture de Biden était la Studebaker de 1951. Cela a été suivi par une Plymouth Cabriolet 1952 qui est arrivée en rouge bonbon pomme avec un pare-brise divisé. Plus tard, alors qu’il était à l’université, Biden a conduit une Chevrolet de 1956, puis une Mercedes-Benz 190SL avec plus de 100000 miles et est venu avec un carburateur Solex.

La toute première voiture de Joe Biden était la Studebaker de 1951.

Biden raconte cependant que sa possession la plus chère était une Chevrolet Corvette 1967 qui était finie en Goodwood-Green et était propulsée par un moteur V8 de 327 pouces cubes qui produisait environ 350 chevaux. Cette Corvette était un modèle décapotable et elle est venue de son père comme cadeau de mariage en août 1967. Ce qui est plus étonnant, c’est que cette voiture est restée avec lui jusqu’à cette date. Bien que le moteur ait été reconstruit, le président Biden aime toujours sa Corvette. Les intérieurs sont drapés d’une belle sellerie marron clair, complétant l’ombre extérieure.

Joe Biden avait également une Mercedes-Benz 190SL avec plus de 100000 miles et était livré avec un carburateur Solex.

Avant d’être élu président, Joe Biden a même occupé le poste de vice-président des États-Unis d’Amérique sous le gouvernement d’Obama. Il a ensuite voyagé dans une limousine Cadillac pare-balles. En règle générale et malheureusement, les services secrets, l’agence chargée de la sûreté et de la sécurité des chefs d’État aux États-Unis, n’autorise pas le président et le vice-président à conduire ou à voyager dans d’autres voitures pendant leur mandat, et six mois après. Maintenant à nouveau président, Biden sera conduit dans une Cadillac blindée, nommée « The Beast ».

En tant que président, Biden sera conduit dans une Cadillac blindée, nommée « The Beast ».

Ce ne peut donc être qu’une bonne chose pour une nation ayant l’un des marchés automobiles les plus importants au monde que son président soit un pétrolier. En fait, Biden et son vice-président élu Kamala Harris sont de fervents partisans du changement climatique et l’industrie automobile aux États-Unis pourrait donc s’attendre à des changements majeurs dans la législation, les politiques et plus encore sous l’administration Biden. L’administration Biden devrait plus la cause des véhicules électriques et de la mobilité électrique aux États-Unis et une énergie plus propre et plus verte sera l’un des principaux sujets de discussion au cours des quatre prochaines années.