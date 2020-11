Joe Biden dit qu’il est confiant dans la victoire, mais les états finaux n’ont pas encore été appelés

Joe Biden a déclaré qu’il allait remporter la présidence américaine, alors que son avance continue de croître sur le président Donald Trump dans un certain nombre d’États clés du champ de bataille.Les médias américains ont jusqu’à présent retardé l’annonce de la nomination de M. Biden à la Maison Blanche. alors que les fonctionnaires continuent de compter les votes. Cependant, l’ancien vice-président est de plus en plus confiant. Alors que le décompte entrait dans son cinquième jour, M. Biden a conduit M. Trump avec 253 voix contre 214 pour le collège électoral.Gagner les 20 votes électoraux de Pennsylvanie, comme il devrait maintenant le faire, placerait Biden sur les 270 dont il a besoin pour remporter la présidence. S’exprimant vendredi dans son État d’origine du Delaware, lors de ce qui était à l’origine censé être son discours de victoire, il a déclaré: «Les chiffres nous disent… c’est une histoire claire et convaincante: nous allons gagner cette course. » « Notre vote total continue d’augmenter » « Nous sommes sur la bonne voie pour plus de 300 votes au collège électoral », at-il poursuivi. « Et regardez les chiffres nationaux. Nous allons gagner cette course avec une nette majorité de la nation derrière nous. «Nous avons obtenu plus de 74 millions de votes. Je le répète: 74 millions de voix. C’est plus qu’aucun billet présidentiel n’a jamais été obtenu dans l’histoire des États-Unis d’Amérique. Et notre total de votes ne cesse de croître. «Nous battons Donald Trump de plus de quatre millions de voix, et cette marge augmente également.» Lire la suite Défis de Donald Trump: les scrutins contestés en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Nevada affecteront-ils le résultat? Il a poursuivi en exhortant à la patience alors que les bulletins de vote continuent d’être comptés et vérifiés, et a déclaré que lui et son colistier Kamala Harris avaient déjà commencé à rencontrer des experts sur les problèmes de santé publique – en grande partie la pandémie de Covid-19 – et la crise économique à laquelle le pays est confronté. «Le nombre de morts approche les 240 000 vies perdues à cause de ce virus», a poursuivi M. Biden. «Cela représente 240 000 chaises vides sur les tables de cuisine et de salle à manger à travers l’Amérique.« Nous ne pourrons jamais mesurer toute la douleur , la perte et la souffrance que tant de familles ont subies. Je sais ce que ça fait de perdre quelqu’un et je veux qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls. Nos cœurs se brisent avec vous. »Le candidat à la vice-présidence Kamala Harris écoute le candidat démocrate américain Joe Biden parler des résultats des élections à Wilmington, Delaware (Photo: Reuters)« Nous ne sommes pas des ennemis »Il a terminé le discours avec un message d’espoir – que «La démocratie fonctionne» – et une référence à peine voilée à la politique de division qui a caractérisé l’administration Trump. «En Amérique, nous avons des opinions bien arrêtées, nous avons de forts désaccords, et c’est OK», a-t-il déclaré. «Les désaccords forts sont inévitables dans une démocratie, et les désaccords forts sont sains. Ils sont le signe d’un débat vigoureux, de points de vue profondément ancrés. »Mais nous devons nous rappeler: le but de notre politique n’est pas une guerre totale, implacable et sans fin. Non. Le but de notre politique, le travail de la nation, n’est pas d’attiser les flammes du conflit, mais de résoudre les problèmes, de garantir la justice, de donner à tout le monde une chance équitable, d’améliorer la vie de notre peuple. peuvent être des adversaires – mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes Américains. Lire la suite Comment Donald Trump a-t-il changé les États-Unis? Le président laisse un héritage de haine avec une politique grossière, des bombardements et du fanatisme. «Peu importe pour qui vous avez voté, je suis certain d’une chose: la grande majorité des 150 millions d’Américains, ils veulent faire sortir le vitriol de notre politique. Nous n’allons certainement pas être d’accord sur beaucoup de questions, mais nous pouvons au moins accepter d’être courtois les uns envers les autres. «Mettons la colère et la diabolisation derrière nous. Il est temps pour nous de nous rassembler en tant que nation et de guérir. Ce ne sera pas facile, mais nous devons essayer. »« Je l’ai dit maintes et maintes fois: je n’ai jamais été aussi optimiste quant à l’avenir de notre nation », a-t-il conclu. «Il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas posséder le 21e siècle. Nous devons juste nous souvenir de qui nous sommes. Nous sommes aux États-Unis d’Amérique, et il n’y a jamais rien eu, rien que nous n’avons pu faire quand nous l’avons fait ensemble. »M. Biden devrait faire un autre discours samedi, mais avec des milliers de voix encore. pour compter, y compris un déluge de bulletins de vote par correspondance en suspens, on ne sait toujours pas quand le concours arrivera à sa conclusion.Mia, 7 ans, tient une pancarte indiquant «Trump Is Over» alors qu’elle est assise sur les épaules de son père, Todd, pendant une manifestation au Black Lives Matter Plaza devant la Maison Blanche le 6 novembre (Photo: Getty) Trump refuse de concéder Pendant ce temps, le président Trump ne montre aucun signe qu’il est prêt à concéder, malgré les appels de sources médiatiques conservatrices à agir «avec grâce» afin de préserver «son héritage». Au lieu de cela, sa campagne a donné lieu à une série de poursuites. «Joe Biden ne devrait pas revendiquer à tort la fonction de président. Je pourrais aussi faire cette affirmation. Les procédures judiciaires ne font que commencer! » Selon Reuters, les républicains avaient l’intention de collecter au moins 60 millions de dollars pour les frais juridiques pour les contestations qui, selon les experts en droit, n’auront que peu d’impact sur le résultat final de l’élection, mais un examen plus approfondi des sollicitations indique que plus de la moitié des l’argent recueilli servirait à rembourser une partie de la dette accumulée par la campagne. Lire la suite «L’Amérique est plus qu’un one-man show»: les dirigeants étrangers réagissent aux allégations de fraude de Donald Trump Selon l’agence de presse, un conseiller de Trump a qualifié la stratégie de contentieux de la campagne de chaotique et désorganisée. Un autre responsable républicain a déclaré qu’il doutait que les poursuites judiciaires aboutissent à une quelconque victoire de Trump. « Cette course est terminée, et la seule personne qui ne la voit pas est Donald Trump », a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. .

