Joe Biden dit que le refus de Donald Trump de concéder l’élection est un «  embarras  »

Joe Biden a rejeté le refus de Donald Trump de concéder l’élection présidentielle américaine décrivant le fait de ne pas reconnaître sa victoire comme un «embarras». Répondant aux questions des journalistes hier soir pour la première fois depuis sa victoire, le président élu a prédit que l’intransigeance de M. Trump Cela n’aide pas l’héritage du président. »Il a ajouté:« Nous sommes déjà en train d’entamer la transition. »Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Cela survient alors que M. Trump et ses partisans ont poursuivi leurs tentatives de nier le résultat des élections et de saper M. Biden. La victoire de M. Biden et certains, dont Mitch McConnell, le chef de la majorité au Sénat, se sont ralliés à la lutte électorale en cours. L’équipe de transition Le procureur général William Barr a autorisé le ministère de la Justice à enquêter sur les allégations «substantielles» d’irrégularités électorales et de fraude électorale. Il n’y a eu aucune preuve que cela a eu lieu.Et l’équipe de transition de M. Biden envisagerait une action en justice pour retard de l’administration des services généraux à reconnaître sa victoire – empêchant l’équipe de déménager dans les bureaux du gouvernement fédéral ou d’accéder à des fonds pour embaucher. Biden a minimisé l’impact de la résistance républicaine, qui, selon lui, «ne change en rien la dynamique de ce que nous sommes en mesure de faire.» Des séances d’information supplémentaires sur les renseignements «seraient utiles», a déclaré Biden, mais «nous ne le faisons pas. voir quoi que ce soit qui nous ralentisse, très franchement. »Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré qu’il y aurait une« transition en douceur vers une deuxième administration Trump »(AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool) Le secrétaire d’État du président Trump, Mike Pompeo, a encore remué les eaux, En disant qu’il y aura une «transition en douceur vers une deuxième administration Trump» .Refuser de concéderInterrogé sur le fait qu’il pourrait travailler avec les républicains s’ils ne le reconnaissent pas comme président élu, M. Biden a souri et a déclaré: «Ils le feront. Ils le feront. »M. Trump refusant toujours de concéder la course, il a été rapporté que les assistants et les responsables de la Maison Blanche sont conscients en privé que ses contestations judiciaires ont peu de chances de succès, mais hésitent à le dire tant que le président ne reconnaît pas publiquement sa défaite. s’exprimait après un discours de l’après-midi dans le Delaware sur la loi sur les soins abordables, quelques heures seulement après que la Cour suprême eut entendu des arguments sur ses mérites. Lire la suite Joe Biden promet de se battre contre Covid-19 alors qu’il pousse à avoir l’air présidentiel alors que Trump ignore toujours le résultat des élections La Haute Cour a décidé il y a huit ans de laisser intacts les éléments essentiels de la loi connue sous le nom de «Obamacare», mais Trump et ses alliés républicains sont Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont toutefois signalé qu’il était peu probable qu’ils annulent la loi dans le cadre de la contestation judiciaire intentée par le Texas et 17 autres États gouvernés par les républicains et rejoints par l’administration du président Donald Trump.

