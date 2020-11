Joe Biden confirme sa promesse de rejoindre l’accord de Paris sur le climat au milieu des preuves qu’il s’agit d’une question cruciale pour les électeurs

Joe Biden a doublé sa promesse de rétablir l’adhésion des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat. Mercredi, les États-Unis se sont officiellement retirés de l’Accord de Paris, la première nation au monde à quitter le traité. Le président Trump a annoncé cette décision en 2017, mais les règles de l’ONU ont empêché le départ de partir plus tôt. Mais la décision de M. Trump de quitter le traité pourrait s’avérer de courte durée, Biden promettant de rejoindre l’accord dès son premier jour en fonction, s’il remportait les élections. La newsletter i Dernières nouvelles et analyses «Aujourd’hui, l’administration Trump a officiellement quitté l’Accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, une administration Biden la rejoindra », a-t-il tweeté mercredi. Biden a fait de l’action climatique une partie importante de sa campagne électorale, au milieu des preuves qu’il s’agit d’une question cruciale pour les jeunes électeurs. Aujourd’hui, l’administration Trump a officiellement quitté l’Accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, une administration Biden la rejoindra. https://t.co/L8UJimS6v2— Joe Biden (@JoeBiden) 5 novembre 2020 L’influence américaine est nécessaire Dans le cadre de l’Accord de Paris, les nations ont collectivement promis de limiter le réchauffement à «bien en dessous» de deux degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Les pays s’engagent volontairement à réduire leurs émissions pour atteindre cet objectif global. Mais les engagements nationaux actuels ne sont pas suffisants pour éviter un changement climatique dangereux. De nombreux experts estiment que sans le poids des États-Unis à la table, il sera difficile de convaincre les autres nations de faire plus. Dans une déclaration conjointe, le Chili, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et l’ONU sur le changement climatique ont déclaré qu’ils «notaient avec regret» le départ des États-Unis, mais ont appelé les autres pays à prendre «de nouvelles mesures pour maintenir la hausse de température bien en dessous de deux degrés Celsius». Les deux candidats à la présidentielle ont des plates-formes de politique climatique très différentes (Photo: Al Drago / Getty) Analyse: quelle suite pour l’action nationale Bien que les forces du marché américain poussent déjà le charbon vers le déclin et stimulent la croissance vers les énergies renouvelables, les experts conviennent qu’une intervention fédérale est nécessaire pour accélérer les réductions aux émissions américaines. Mais même si le président Joe Biden peut avoir du mal à les livrer. Pour forcer une action audacieuse, M. Biden aura besoin du soutien du Sénat pour adopter une forme de législation climatique au cours de son premier mandat. Mais après une élection féroce, les espoirs démocrates de reprendre le contrôle de la chambre haute s’estompent rapidement. Si les républicains conservent leur majorité, les plans de Biden pour décarboniser l’industrie électrique américaine ou canaliser des milliards de dollars de financement vers l’action climatique semblent fantaisistes. Un accord de compromis est peut-être possible, mais il est peu probable qu’il soit suffisamment ambitieux pour plaire à la gauche de son parti. Le nouveau président pourrait recourir à des décrets – mais serait presque certainement confronté à des batailles judiciaires et à des accusations de dépassement fédéral. Le président Trump ayant solidifié la mainmise conservatrice sur la Cour suprême, gagner ces contestations judiciaires n’est peut-être pas facile.

