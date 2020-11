Joe Biden assure aux partisans «  Nous allons gagner  » alors que le compte continue

Dans un discours prononcé vendredi soir, Joe Biden a assuré à ses partisans qu’il était confiant d’une victoire dans la course à la présidentielle de 2020, toujours en cours, en leur disant «nous allons gagner». Biden a également déclaré qu’en prévision de cette victoire, lui et son coéquipier Kamala Harris préparaient déjà leur transition.

Biden se présente également une fois de plus comme l’opposé polaire de Donald Trump, exhortant à la patience et à la foi dans le processus électoral alors que le décompte se poursuit – et jurant qu’il ne permettrait à personne d’empêcher le décompte de chaque vote. Cette déclaration en particulier contraste fortement avec les propos malhonnêtes et controversés de Trump jeudi, dans lesquels il affirmait sans fondement qu’il était victime de fraude électorale. Ces remarques se sont avérées tellement hors de propos que la plupart des réseaux ont cessé de les diffuser et CNN en particulier s’est ouvertement moqué de Trump après l’avoir fait. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Biden a commencé son discours, prononcé juste avant 23 heures sur la côte est, en notant que «nous n’avons pas encore de déclaration finale de victoire», mais il a déclaré: «les chiffres racontent une histoire claire et convaincante: nous allons gagner cette course. »

Lisez aussi: Le maire de Philadelphie déclare que Trump doit « mettre son pantalon de grand garçon » et « féliciter le gagnant » (vidéo)

Lisez le reste de ses remarques dans son intégralité ci-dessous, et regardez le discours par vous-même au bas de la page.

Regardez ce qui s’est passé depuis hier.

Il y a 24 heures, nous étions en retard en Géorgie.

Maintenant, nous sommes en avance et nous allons gagner cet état.

Il y a 24 heures, nous étions en retard en Pennsylvanie.

Maintenant, nous sommes en avance et nous allons gagner cet état aussi.

Nous gagnons l’Arizona. Nous gagnons le Nevada.

En fait, notre avance vient de doubler au Nevada.

Nous sommes sur la bonne voie pour plus de 300 votes au collège électoral.

Et regardez les chiffres nationaux: nous allons gagner cette course avec une nette majorité de la nation derrière nous.

Nous avons obtenu plus de 74 millions de votes.

Je le répète: 74 millions de voix.

C’est plus de votes que n’importe quel ticket présidentiel n’a obtenu dans l’histoire des États-Unis d’Amérique, et notre total de votes continue d’augmenter.

Nous battons Donald Trump de plus de 4 millions de voix, et cette marge augmente également.

Une des choses dont je suis particulièrement fier est de savoir à quel point nous avons bien fait partout en Amérique.

Nous allons être le premier démocrate à remporter l’Arizona en 24 ans.

Nous allons être le premier démocrate à gagner la Géorgie en 28 ans.

Et nous avons reconstruit le mur bleu au milieu du pays qui s’est effondré il y a à peine quatre ans.

Pennsylvanie. Michigan. Wisconsin.

Le cœur de cette nation.

Je sais que regarder ces décomptes de voix à la télévision monter lentement peut être anesthésiant.

Mais n’oubliez jamais: les décomptes ne sont pas que des chiffres – ils représentent des votes.

Les hommes et les femmes qui ont exercé leur droit fondamental à faire entendre leur voix.

Et ce qui devient de plus en plus clair à chaque heure, c’est qu’un nombre record d’Américains – de toutes races, confessions, religions – ont choisi le changement plutôt que la même chose.

Ils nous ont donné un mandat d’action sur le COVID et l’économie et le changement climatique et le racisme systémique.

Ils ont clairement indiqué qu’ils voulaient que le pays se rassemble – pas se disloque.

Les gens ont parlé. Plus de 74 millions d’Américains.

Et ils ont parlé fort pour notre billet.

Mais en attendant les résultats finaux, je veux que les gens sachent que nous n’attendons pas pour nous mettre au travail.

Hier, le sénateur Harris et moi avons rencontré un groupe d’experts sur la santé publique et les crises économiques auxquelles notre pays est confronté.

La pandémie devient beaucoup plus inquiétante dans tout le pays.

Les cas quotidiens montent en flèche et on pense maintenant que nous pourrions voir des pics atteignant 200 000 cas en une seule journée.

Le nombre de morts approche les 240 000 vies perdues à cause de ce virus.

Cela représente 240 000 chaises vides aux tables de la cuisine et du dîner à travers l’Amérique.

Nous ne pourrons jamais mesurer toute la douleur, la perte et la souffrance que tant de familles ont subies.

Je sais ce que ça fait de perdre quelqu’un que tu aimes, et je veux qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls.

Nos cœurs se brisent avec vous.

Et je veux que tout le monde sache que le premier jour, nous allons mettre notre plan pour contrôler ce virus

en action.

Cela ne peut sauver aucune des vies perdues, mais cela sauvera beaucoup de vies dans les mois à venir.

Le sénateur Harris et moi avons également entendu hier comment la reprise ralentit en raison de l’incapacité de maîtriser la pandémie.

Plus de 20 millions de personnes sont au chômage. Des millions de personnes s’inquiètent de gagner un loyer et de mettre de la nourriture sur la table.

Notre plan économique mettra l’accent sur la voie d’une forte reprise.

Je sais que les tensions peuvent être vives après une élection difficile comme nous venons de le faire.

Mais nous devons rester calmes. Patient. Et laissez le processus se dérouler pendant que nous comptons tous les votes.

Nous prouvons encore une fois ce que nous avons prouvé pendant 244 ans dans ce pays.

La démocratie fonctionne.

Votre vote sera compté.

Je me fiche de la force avec laquelle les gens essaient de l’arrêter. Je ne laisserai pas cela arriver.

Les gens seront entendus et notre chemin vers une union plus parfaite se poursuit.

En Amérique, nous avons des opinions bien arrêtées et nous avons de forts désaccords.

Et ça va.

Les désaccords forts sont inévitables dans une démocratie et les désaccords forts sont sains.

Ils sont le signe d’un débat animé, de vues profondément ancrées.

Mais nous devons nous rappeler: le but de notre politique n’est pas une guerre totale, implacable et sans fin.

Non. Le but de notre politique, le travail de la nation, n’est pas d’attiser les flammes du conflit – mais de résoudre les problèmes.

Pour garantir la justice. Pour donner une chance à tout le monde. Pour améliorer la vie de notre peuple.

Nous sommes peut-être des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis.

Nous sommes Américains.

Peu importe pour qui vous avez voté, je suis certain d’une chose:

La grande majorité veut faire sortir le vitriol de notre politique. Nous n’allons certainement pas nous entendre sur un grand nombre de questions – mais nous pouvons au moins accepter d’être courtois les uns envers les autres.

Nous devons mettre la colère – et la diabolisation – derrière nous.

Il est temps pour nous de nous rassembler en tant que nation et de guérir.

Ce ne sera pas facile, mais nous devons essayer.

Ma responsabilité en tant que président sera de représenter la nation tout entière. Et je veux que vous sachiez – que je travaillerai aussi dur pour ceux qui ont voté contre moi que pour ceux qui ont voté pour moi.

C’est ça le boulot. Cela s’appelle un devoir de diligence. Pour tous les Américains.

Nous avons de sérieux problèmes à résoudre – du COVID à notre économie en passant par la justice raciale et le climat.

Nous n’avons plus de temps à perdre en guerre partisane.

Et plus que ça.

Nous avons une opportunité incroyable de construire l’avenir que nous voulons pour nos enfants et petits-enfants.

Je l’ai dit plusieurs fois. Je n’ai jamais été aussi optimiste quant à l’avenir de notre nation.

Il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas posséder le 21e siècle.

Nous devons juste nous souvenir de qui nous sommes.

Ce sont les États-Unis d’Amérique.

Et il n’y a jamais rien eu que nous ayons pu faire lorsque nous l’avons fait ensemble.

Merci.

Dieu te bénisse. Et que Dieu protège nos troupes.

Plus à venir…