Jochen Schneider « échoue » en tant que joker téléphonique de Ralf Rangnick

Jochen Schneider peut Ralf Rangnick sur « Qui veut être millionnaire? » n’aide pas. Manuel Baum a apparemment pris une décision sur la question du gardien de but et Christian Fuchs souffre avec les Royal Blues. Aussi: La formation S04 attendue pour le match contre Wolfsburg. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur le FC Schalke 04.

Schalke 04, Actualités: Schneider « échoue » en tant que joker de Rangnick

Ralf Rangnick, en tant que participant au jeu-questionnaire télévisé « Qui veut être millionnaire? » pas de chance jeudi soir avec son joker téléphonique Jochen Schneider.

En réponse à la question à 500 000 euros, l’ancien entraîneur de Schalke a répondu à la question « Qu’est-ce que la linguistique? » pas de réponse prête. Les solutions possibles: a) des mots d’avalanche, b) des questions d’écho, c) des phrases de montagne, d) des déclarations de foehn.

Rangnick a appelé son joker téléphonique Schneider, qu’il connaît très bien depuis les heures partagées au VfB Stuttgart et au RB Leipzig. Schneider a seulement dit brièvement « merde » et n’a pas pu aider Rangnick. La bonne réponse aurait été « questions écho », Rangnick a quand même récolté 125 000 euros pour une bonne cause.

Ensuite, le directeur sportif de Schalke a été pris pour cible sur Twitter en raison de son ignorance. « Schneider comme joker pour Rangnick. Dans l’autre sens, ce serait mieux pour Schalke », a écrit un utilisateur. L’un d’eux s’est moqué: « Jochen Schneider n’avait pas de réponse. Il le sait de par son travail. »

Schalke 04, rumeur: Rönnow reste apparemment numéro 1

L’entraîneur de Schalke, Manuel Baum, se serait engagé sur la question du gardien de but. Comme le WAZ rapporte, Frederik Rönnow sera numéro 1 du Royal Blues devant Ralf Fährmann pour au moins les prochaines semaines.

Fährmann a en fait commencé la saison en tant que gardien de but. Le Rönnow signé par l’Eintracht Francfort a cependant profité d’une blessure à son concurrent de 32 ans.

Baum a fait allusion à sa décision lors d’une conférence de presse jeudi. Mais il veut parler personnellement aux deux gardiens de but avant que la décision ne soit rendue publique.

Schalke 04, Actualités – Fuchs: « Ça fait mal »

Christian Fuchs de Leicester City souffre avec son ex-club Schalke. « C’est bien sûr un peu triste de voir que Schalke a vraiment des problèmes d’où qu’il vienne », a déclaré l’Autrichien. image.

Et plus loin: « Ça n’a pas l’air bien pour le moment. Bien sûr, ça fait mal quand on voit un club comme Schalke, qui est une grande adresse, se battre vraiment pour sa survie. »

Fuchs a porté le maillot Schalke entre 2011 et 2015. Le joueur de 34 ans a joué pour les Knappen en 99 matchs, au cours desquels il a marqué quatre buts.

Schalke 04: le match contre Wolfsburg est lancé

Samedi (15h30 dans LIVETICKER), Schalke poursuivra le match de Bundesliga contre le VfL Wolfsburg. L’équipe Schalke obtiendra-t-elle enfin sa première victoire lors du huitième match?

Le line-up potentiel de Schalke: Rönnow – Kabak, Sane, Nastasic – Ludewig, Oczipka – Mascarell – Harit, Uth, Skrzybski – Paciencia

