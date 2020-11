Joachim Low s’extasie sur le fait que le joueur West Ham aurait pu signer gratuitement – .

Photo par Photo Prestige / Soccrates / Getty Images

Bastien Schweinsteiger s’est gratté la tête de confusion lorsque Mario Gotze a effectué un transfert choc au PSV Eindhoven en octobre.

L’ancien coéquipier du vainqueur de la Coupe du monde en Allemagne et au Bayern Munich ne pouvait pas comprendre pourquoi Gotze rejoindrait volontiers un club en Hollande alors que des équipes de plus grandes ligues européennes étaient prêtes à lui offrir un nouveau départ sur une scène plus élevée.

West Ham United, selon l’Express, en faisait partie.

Mais, après être tombé en disgrâce au Borussia Dortmund et s’être retrouvé à pagayer autour du pool d’agents libres à seulement 28 ans, Gotze a manifestement estimé qu’il gagnerait à devenir un gros poisson dans un étang relativement petit.

Le quintuple champion de Bundesliga est de loin le plus grand nom de l’Eredivisie et, avec déjà trois buts en six matchs à son actif, Gotze devient rapidement le talisman inspirant d’une équipe passionnante du PSV passant à la vitesse supérieure sous l’ancien entraîneur de Leverkusen Roger Schmidt. .

En fait, Gotze a été tellement impressionnant dans sa nouvelle maison d’Eindhoven qu’un premier appel international depuis 2017 semble être une réelle possibilité.

«Je suis vraiment heureux du développement de Mario Gotze», a déclaré Joachim Low à BILD à propos de l’homme qui a renvoyé l’Allemagne à la gloire de la Coupe du monde il y a six ans.

«Après cela (but contre l’Argentine), les attentes ont explosé. J’étais toujours en contact avec lui. Quand il m’a dit qu’il sortait de la Bundesliga, je l’ai totalement soutenu.

«Pour lui, c’est comme un nouveau départ. Et ce que vous avez vu dans les deux ou trois premiers matchs était gratifiant. Il était plus joueur, plus agile, plus dangereux et a convaincu tout le monde lors des quatre ou cinq premiers matchs.

« Je suis heureux. »

West Ham, bien sûr, aurait offert à Gotze la chance de faire ses preuves dans la ligue sans doute la plus prestigieuse d’Europe.

Mais, comme le dit Low, c’est un joueur qui a passé presque toute sa vie de footballeur sous un examen minutieux.

Un passage au PSV a donné à Gotze une nouvelle vie, la capacité de s’exprimer et de redécouvrir la confiance perdue face à une opposition certes plus faible dans une ligue réputée pour son football offensif fluide.

Gotze pourrait ne pas faire partie de l’équipe de Low pour la pause internationale de novembre. Mais ne soyez pas surpris s’il revient au bercail en 2021, si la forme et la condition physique le permettent.

(Michael Kranewitter)

