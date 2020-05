Jo Koy forme une fusion de voyages, de nourriture et de culture dans le nouvel original de Netflix

– Publicité –



Jo Koy forme une fusion des voyages, de la nourriture et de la culture dans le nouvel original Netflix.

À propos de Jo Koy

Joseph Glenn Herbert est une bande dessinée philippine américaine, populairement connue sous le nom de Jo Koy. Il est apparu dans de nombreux spectacles et a gagné une énorme base de fans pour lui-même. Plus tard, il a augmenté le nombre de ses fans grâce aux offres spéciales Comedy Central et Netflix. Maintenant, la bande dessinée stand-up attend avec impatience son troisième original Netflix.

Joseph Glenn Herbert a commencé sa carrière en tant que comique debout en 1994 dans un club de Las Vegas. Il est rapidement devenu un délice préféré des gens du spectacle Catch a Rising Star au MGM Grand Hotel and Casino. Il est apparu fréquemment dans l’émission de Chelsea Handler, Chelsea Lately. La chaussure a en fait terminé 100 ans.

Il faisait partie de deux spéciaux de comédie très appréciés sur Comedy Central. Son troisième spectacle de comédie a été diffusé en 2017 sur Netflix. Un autre Netflix Original de lui était Comin ’In Hot en 2019. Il a participé à de nombreux spectacles à guichets fermés au Théâtre du Solaire Resort and Casino de Paranaque City. Notre célèbre bande dessinée s’est également produit au Waterfront Hotel and Casino de Cebu City en 2017.

À propos du nouveau spectacle

Ce nouveau spectacle ne va pas être uniquement du stand-up. Cela apportera beaucoup de nouveautés aux téléspectateurs et aux fans. Le nouveau spectacle va être un mélange de nourriture et de culture où notre comédien bien connu voyagera dans les rues des Philippines. Dans cette émission, il nous présentera «où tout a commencé», comme il l’a dit dans la bande-annonce de l’émission.

Le spectacle Jo Koy: dans ses éléments dépeint la comédie de marque de Jo Koy. L’émission tourne autour du foible philippin et dépeint son enfance avec sa mère philippine aux États-Unis. Dans l’émission, il nous parlera également de la redécouverte de ses racines aux Philippines. Jo Koy dit dans la bande-annonce que chaque élément de l’émission concerne les Philippins. Les téléspectateurs verront des gens jouer au basket-ball de rue et adorer le poulet adobo.

Dans le nouveau spectacle Netflix, il y aura aussi d’autres Philippins-Américains. La liste comprend le breakdancer Ronnie Abaldonado, le producteur de musique Ramon «! Llmind» Ibanga, Jr., et les comédiens Andrew Lopez et Joey Guila. L’émission Jo Koy: In His Elements sera diffusée sur Netflix le 12 juin.

