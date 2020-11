Jiu Jitsu – Le réalisateur Dimitri Logothetis parle des inspirations du film et du casting

Pour Dimitri Logothetis, son dernier film Jiu Jitsu fournit une fusion de certains de ses genres les plus préférés dans les arts martiaux, la science-fiction et la bande dessinée. J’ai parlé avec le réalisateur et le producteur pour voir comment le projet est né. « Combiner la science-fiction avec les arts martiaux, et j’y ai pensé », dit-il. « Je pensais que ce serait plutôt cool et j’ai donc parlé à mon partenaire d’écriture, Jim McGrath, et alors j’ai dit: «Pourquoi n’écrivons-nous pas une bande dessinée?» «Quand McGrath a demandé comment il voulait s’y attaquer, Logothetis a exposé sa vision.

« Voulez-vous vouloir revenir en arrière et commencer à écrire des bandes dessinées? » Logothet est rappelé. « J’ai dit: ‘Non, je veux écrire une bande dessinée, donc je peux vraiment voir si cela ferait un bon film parce que je suis très visuel.’ Et donc nous avons écrit une bande dessinée. J’ai eu un très bon artiste pour la dessiner. Ensuite, j’ai commencé à voir ce film, et j’ai pensé que ça pourrait être un film vraiment cool et cool. C’est ainsi que nous sommes allés au scénario. » Lors de l’initialisation du concept du film, le réalisateur a rappelé les films qu’il avait grandi en regardant. « J’aimais regarder des films tout le temps et Les sept samouraïs», dit-il.« C’est l’un de mes films préférés. Ils l’ont fait [here] dans Les sept magnifiques et puis aussi en quelque sorte d’avoir ce groupe de quatre de cet équipage de combattants qui n’ont vraiment aucune chance de jamais gagner contre un ennemi imbattable. J’aime toujours ce concept parce qu’ils savent en y pénétrant qu’ils vont tous mourir. Néanmoins, ils mettent leur vie en jeu pour le mieux. Bien. Intégrité, loyauté les uns envers les autres, et en cours de route, ils ont perdu la vie sur l’humanité, alors j’aime toujours ce genre de concept. «

Quand il s’agit d’assembler le casting avec des étoiles comme Nicolas Cage, Tony Jaa, et JuJu Chan, Logothetis a expliqué comment le processus s’est produit pour le film de science-fiction d’arts martiaux. « Eh bien, vous ne pouvez pas faire, à mon avis, le royaume des arts martiaux sans commencer avec de vrais arts martiaux, » dit-il. « Vous devez avoir un groupe d’artistes martiaux respectés qui sont vraiment talentueux à part entière. Et c’est comme ça que je me suis installé pour la première fois sur la terre spécifiquement pour ramener le Kickboxer la franchise. Et puis, en ce qui concerne Tony Jaa, je le poursuivais depuis un bon moment et je voulais travailler sur le jeu depuis longtemps. Et donc une fois que je l’ai écrit le morceau autour de la terre, puis j’ai eu cette partie de Keung là-dedans pour Tony. Et donc à la minute où ils se sont mis en place, je suis allé à Chan, et j’ai ramené mon équipe de cascadeurs dans le mélange que j’ai découvert en Thaïlande avec le premier Kickboxer séries. »

En apportant Cage, Logothetis a complété la passion de l’acteur pour son métier. « Eh bien, c’est un talent incroyable, et il embrasse le genre », dit-il. «Il aime vraiment les films, et il est au cœur du film parce que c’est lui qui expose en quelque sorte l’histoire et le mythe du film. Et il faut donc un acteur passionné pour pouvoir le présenter afin que le public achète une histoire. Une fois que cela se produit, alors vous êtes, vous savez, et je veux dire, il est un lauréat d’un Oscar. » Le film joue également Alain Moussi et Frank Grillo. Jiu Jitsu arrive dans les salles de The Avenue Entertainment le 20 novembre.

Tous les six ans, un ancien ordre de combattants de jiu-jitsu s’associe pour combattre une race vicieuse d’envahisseurs extraterrestres. Mais quand un héros de guerre célèbre tombe dans la défaite, le sort de la planète et de l’humanité est en jeu.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!