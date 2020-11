Jiu Jitsu – Alain Moussi parle de camaraderie avec le réalisateur

Vignobles Brumont Côtes de Gascogne vin Rouge d'Alain Brumont (Merlot-Tannat) - 2017 - Lot 6 bouteilles 75cl

La Gascogne est une réserve exceptionnelle de micro-terroirs, la preuve en est ici avec un vin aimable et ample. Typé de la Gascogne ce ce vin est le fruit du mariage entre la rondeur et la souplesse du Merlot, et la générosité du Tannat.Cépages : Merlot, TannatTerroir : Sols constitués d'un mélange d'argiles