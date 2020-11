Jinx terminé, des signes prometteurs pour l’Arsenal d’Arteta – Football

De la façon dont ils se sont pressés à la façon dont ils se sont assis pour protéger la tête, Arsenal méritait la victoire 1-0 de dimanche sur la pénalité de 69e minute de Pierre-Emerick Aubameyang. L’erreur de Paul Pogba – le Français concédant un penalty pour la deuxième fois cette saison en Premiership – a conduit à la défaite de United, mais étant donné à quel point ils étaient insensés, une erreur plutôt que de tourner le coin semblait plus probable.

Neuvième de la ligue, contraint de licencier du personnel en raison de Covid-19 et avec Mesut Oezil étant un problème épineux, Arsenal est également loin de tourner le coin, mais sous Mikel Arteta, les signes sont favorables. Sous leur ancien capitaine, Arsenal a battu Manchester City et Chelsea pour remporter la FA Cup la saison dernière. En 2019-2020, ils ont également battu Liverpool qui a gagné une fois sur quatre depuis qu’Arteta a pris les commandes en décembre 2019.

«L’équipe que vous avez vue ce soir est ce que nous commençons à être. Je suis fier de la personnalité dont nous avons fait preuve en jouant à Old Trafford et ravi de la victoire », a déclaré Arteta, qui était entrée dans le match sous pression après des défaites contre Manchester City et Leicester City.

Il manque encore un peu de créativité dans le premier tiers – que c’était le premier but d’Aubameyang depuis qu’il a signé un nouvel accord il y a six semaines et 277 minutes de Premier League est la preuve que Willian et Alexandre Lacazette ne sont pas en mesure de s’imposer – mais Arsenal avait l’air compact dimanche. Ils ont également le meilleur bilan défensif après sept matchs après avoir disputé les trois premiers de la saison dernière à l’extérieur.

Thomas Partey a été une si grosse signature que l’ancien capitaine de United, Roy Keane, l’a comparé à Patrick Vieira sur Sky Sports. Partey a remporté 10 duels, le plus grand nombre d’un joueur d’Arsenal de la ligue cette saison, a effectué trois dribbles et a réussi un tir cadré. Une aide plus que efficace est venue de Mohammed Elneny et des deux diamants du milieu de terrain émoussés de United qui ont remporté une victoire 5-0 contre le RB Leipzig mercredi dernier.

Elneny et Partey ont mené la presse qui a complètement perturbé United dans un match où les chances étaient rares. Hector Bellerin, sur qui le défi téméraire de Pogba a valu le penalty, a également effectué un bon décalage, tout comme la défense où Rob Holding et la nouvelle recrue Gabriel étaient les premiers parmi leurs pairs.

Tout cela a contribué à la victoire d’Arsenal contre une équipe des «six grands» pour la première fois en 30 matchs en championnat. La tache que les Gunners ont effacée à Old Trafford s’est étendue à partir de janvier 2015 lorsqu’ils ont battu Manchester City 2-0 à l’extérieur. Leur bilan à United était encore plus épouvantable. Ils n’avaient pas gagné de ce côté de Manchester depuis septembre 2006 quand Emmanuel Adebayor a marqué une passe de Cesc Farbrgas. Gary Neville était alors capitaine de United.

«C’est une très grosse victoire. Nous savions depuis le début que nous devons faire confiance au processus, Mikel apporte quelque chose de très agréable », a déclaré Aubameyang.

