JINKY CORONADO célèbre les écolières sexy, les demoiselles, les aventuriers, plus dans le livre de coloriage pour adultes

Jinky Coronado Crédits: Richard Boom



Crédits: Jinky Coronado



Communiqué de presse

Jinky Coronado, l’ancien modèle de lingerie FHM et fille du calendrier, est de retour avec un autre projet de bande dessinée sexy de type écolière. Celui-ci est BEAUTIFUL DREAMERS, un livre de coloriage pour adultes mettant en vedette ses personnages de série de BANZAI GIRL, EXPOSURE et d’autres projets de bandes dessinées.

Crédits: Jinky Coronado



Jinky a été très occupé (et populaire) ces dernières années, en tant qu’artiste de couverture pour ARCHIE 1955, couvertures OZ pour Zenescope et divers projets BANZAI GIRL, EXPOSURE, AVALON HIGH, MARKIPLIER et PANDORA’S BLOGS pour divers éditeurs.

Maintenant, Jinky explique: «Le monde est devenu un endroit beaucoup plus effrayant, car tout dans nos vies que nous tenions pour acquis a changé en quelques semaines seulement. Nous sommes nombreux à nous isoler pour éviter le coronavirus. D’autres bravent quotidiennement le monde en tant que travailleurs essentiels. D’autres encore sont des médecins et des infirmières et d’autres luttent contre la maladie en première ligne. Et certains ont contracté la maladie ou sont en train de prendre soin de ceux qui en souffrent.

Crédits: Jinky Coronado



« Chacun d’entre nous a besoin d’une distraction de quelque chose avec une chaleur et une beauté apaisantes pour aider à éloigner les choses qui nuisent à notre calme. »

Quoi de plus attrayant et réconfortant que la forme féminine parfaite?

Comme dessiné par Jinky, BEAUTIFUL DREAMERS offre des images d’écolières attachantes, de demoiselles en détresse, d’aventuriers incroyables et d’autres merveilles séduisantes.

Crédits: Jinky Coronado



De plus, chaque illustration est accompagnée d’une citation inspirante de sir Arthur Conan Doyle, Carl Jung, John Keats, Rudyard Kipling, le président Barack Obama, Carl Sagan, Sherrilyn Kenyon, Deepak Chopra et bien d’autres!

Crédits: Jinky Coronado



Jinky a lancé un Kickstarter à court terme de deux semaines pour que le livre soit financé et entre les mains de tous en juin. Pourtant, le livre lui-même n’est pas un quickie imprimé à moindre coût. BEAUTIFUL DREAMERS est dans le format de luxe de 10 « x 10 » de haute qualité utilisé pour les livres à colorier haut de gamme vendus par Barnes & Noble et d’autres librairies, avec plus de 40 illustrations sur papier de haute qualité, chaque page perforée pour un retrait facile et adaptée pour l’encadrement.

En tant que niveaux de récompense supplémentaires, Jinky propose des dizaines d’offres de bonus spéciales, y compris des commissions d’art originales personnalisées.

Voici un lien vers BEAUTIFUL DREAMERS – https://www.kickstarter.com/projects/banzaigirl/beautiful-dreamers-a-coloring-book-by-jinky-coronado