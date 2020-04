JIMMY PALMIOTTI et DAVE JOHNSON créent une SODA WAR avec POP KILL

Crédit: Dave Johnson (Paper Films)



Jimmy Palmiotti et Dave Johnson s’associent pour écrire une mini-série « réservée aux adultes » sur deux sociétés de soda fictives en guerre – les propriétaires étant des frères compétitifs. Le projet – Pop Kill – collecte actuellement des fonds sur Kickstarter pour un lancement prévu en juin 2020.

Pop Kill se concentre sur deux frères jumeaux anciennement conjoints qui ont grandi pour commencer à concurrencer des empires de soda – Fizz One Cola et Popso Cola. La rivalité entre frères et sœurs est devenue sanglante, avec des assassins, des saboteurs et plus encore embauchés par les deux parties pour vaincre l’autre.

« C’est l’histoire de l’amour fraternel qui s’emballe, et les gens qu’ils enrôlent pour faire leur sale boulot », lit-on Pop Killla page Kickstarter.

Pop Kill sera dessiné par le collaborateur de longue date de Palmiotti Juan Santacruz, rejoint par le coloriste Brian Reber et le lettreur Sean Konot.

le Pop Kill Kickstarter a été lancé lundi matin et a déjà atteint la moitié de son objectif de 30000 $, son objectif étant d’atteindre d’ici le 20 mai.