Jimmy Kimmel s’excuse pour ses sketchs Blackface

L’animateur Jimmy Kimmel s’est excusé mardi pour une série de sketch qu’il a faites dans le passé sur des célébrités noires, comme l’ancien joueur de la NBA Karl Malone, mais il a déclaré qu’il pense avoir « évolué et mûri au cours des vingt dernières années » et qu’il a l’intention de continuer à s’exprimer sur des causes qu’il estime dignes d’être discutées dans son émission sur ABC.

« J’ai longtemps été réticent à aborder ce sujet, car je savais que le faire serait célébré comme une victoire par ceux qui assimilent les excuses à la faiblesse et encouragent les dirigeants qui utilisent les préjugés pour nous diviser. Ce retard était une erreur », a déclaré M. Kimmel dans une déclaration préparée à l’avance. « Il n’y a rien de plus important pour moi que votre respect, et je présente mes excuses à ceux qui ont été réellement blessés ou offensés par le maquillage que j’ai porté ou les paroles que j’ai prononcées ».

Une réaction en chaine

Kimmel a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers jours après qu’une série d’apparitions qu’il avait faites dans le passé aient refait surface sur les médias sociaux. L’annonce qu’il avait décidé de prendre congé de l’été pour animer « Jimmy Kimmel Live » a exacerbé les spéculations. Mais les vacances « sont prévues depuis plus d’un an et comprennent également les deux prochains étés libres », a déclaré Kimmel. « Je serai de retour au travail en septembre ».

Le mea culpa de Kimmel intervient après que son principal rival sur NBC, Jimmy Fallon, se soit excusé d’avoir imité le comédien Chris Rock sur « Saturday Night Live » en 2000 après qu’un clip de celui-ci ait fait surface en ligne. Fallon a également passé du temps sur « Tonight » pour discuter des problèmes liés à cette apparition.

De nombreuses célébrités et producteurs ont vu leur travail passé passé sous le microscope alors que la nation est aux prises avec la façon dont les gens de différentes races et origines sont traités suite aux protestations sur la mort récente de George Floyd alors qu’il était en garde à vue à Minneapolis.

Tina Fey et Robert Carlock, coproducteurs de la sitcom « 30 Rock » de la NBC, ont déclaré aux distributeurs qu’ils retiraient une poignée d’épisodes qui montraient des personnages s’habillant en noir.