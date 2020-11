Jim Ryan écrit une lettre aux fans pour célébrer le lancement de la PS5

Alors ça commence. La PlayStation 5 a été officiellement lancée en Amérique du Nord, au Japon, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. Le reste du monde fera de même le 19 novembre. Dans une lettre aux fans célébrant la sortie très attendue de la console nouvelle génération, le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a remercié les fans pour leur patience et a déclaré que la PS5 «représente un véritable saut générationnel».

Ryan a ajouté que la vision de Sony est d’enthousiasmer à la fois les joueurs et les développeurs. Covid-19 a fini par mettre un peu un frein, mais le lancement de la PS5 est «un moment réconfortant et humiliant» pour l’entreprise.

Quelle année. Je tiens à vous remercier tous du fond du cœur de nous avoir encouragés et de nous avoir gardés honnêtes. Je sais que je parle au nom de l’ensemble de Sony Interactive Entertainment quand je dis que vous êtes au centre de tout ce que nous faisons et faisons ici. Nous n’avons jamais hésité dans notre vision de fournir une console véritablement nouvelle génération conçue pour exciter les joueurs et les développeurs. Nous savions également qu’il serait presque impossible pour les joueurs et la presse de découvrir des fonctionnalités de nouvelle génération comme le retour haptique du contrôleur sans fil DualSense, ou notre audio 3D immersif, dans un monde socialement éloigné. Mais à partir de ce soir dans certaines régions, les joueurs commenceront à allumer leurs consoles PlayStation 5 pour la toute première fois et à goûter à ces fonctionnalités innovantes. C’est un moment réconfortant et humiliant pour nous tous ici chez Sony Interactive Entertainment.

Selon Ryan, les joueurs ont été au centre de la stratégie de Sony «depuis que Ken Kutaragi a imaginé la toute première PlayStation».

L’un de nos lecteurs a-t-il déjà acheté une PS5?

[Source: PlayStation Blog]