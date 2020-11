2020-11-08 09:00:05

La star de «The Big Bang Theory», Jim Parsons, pense qu’être gay a fait de lui un meilleur acteur, car il a plus de «couches» à «partager».

Jim Parsons pense qu’être gay a fait de lui un meilleur acteur.

La star de 47 ans a admis qu’il ne s’attendait pas à ressentir autant de «bonheur et de force» lorsqu’il est sorti en 2012 et non seulement il pense que sa sexualité a influencé son travail car il a plus de «couches» à «partager» , il estime également que cela a eu un impact positif sur sa carrière.

S’adressant à Attitude, il a déclaré: «Faire soudainement partie d’un grand groupe qui a été – et est toujours – parfois calomnié, avec des choses haineuses dites à leur sujet par d’autres personnalités publiques – il y avait un sentiment de bonheur et de force pour moi. que je n’aurais pas pu prévoir.

«Dès que c’est devenu une histoire, cela m’a fait me sentir très fort et je pense qu’à notre époque, cela n’a aidé que sur le plan de la carrière. Je n’ai certainement jamais senti que cela avait nui à ma carrière – du tout.

«Cela m’a probablement même aidé à devenir un meilleur acteur. Il y a toujours plus de couches de vous-même que vous pouvez partager. »

L’acteur de «Big Bang Theory» est très content de sa vie et de qui il est, mais il a admis que quelque part en lui est toujours une «peur» qu’être lui-même lui fera «perdre l’amour» de ceux qui comptent vraiment.

Réfléchissant à son travail dans l’émission de Broadway et maintenant dans le film ‘The Boys in the Band’ – une adaptation d’une pièce de théâtre des années 1960 sur un groupe d’homosexuels – il a déclaré: «J’ai réalisé qu’être gay et grandir avec des gens et dans une culture où cela n’a pas été célébré – où il a été insulté, à bien des égards – a eu un impact sur moi.

«Heureux comme je suis, je travaille toujours sur la peur avec laquelle j’ai grandi, qu’en révélant qui je suis vraiment, je perdrai en quelque sorte l’amour des personnes qui sont importantes pour moi.

«Cette histoire n’était pas le reflet direct de mon époque, et les choses ont changé rapidement pour les homosexuels au cours des deux dernières décennies, mais même maintenant, il y a ce résidu [feeling]. «

Mots clés: Jim Parsons Retour au flux