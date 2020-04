JIM LEE dessine DEATHSTROKE, HUNTRESS et STEPHANIE BROWN / BATGIRL

Crédits: Jim Lee



Le directeur de la création et éditeur de DC, Jim Lee, a dessiné trois autres croquis au cours du week-end pour sa vente aux enchères d’art de 60 croquis / 60 jours au profit de boutiques de bandes dessinées via la Book Industry Charitable Foundation (BINC).

Lee a esquissé sa refonte Huntress, le classique Deathstroke et la Stephanie Brown-Batgirl. Les deux premiers ont été réalisés en diptyque.

Comme d’habitude, Lee vend aux enchères tous les croquis sur eBay, avec chaque vente aux enchères d’une durée de trois jours. Les croquis actifs peuvent être trouvés ici: Huntress, Deathstroke et Batgirl.

18 croquis de Lee (jusqu’à présent) ont généré plus de 158 000 $ en offres.

Il est prévu de les utiliser comme variantes de couvertures pour les prochains titres DC, et de les rassembler dans un livre à part.

Tous les profits seront reversés au fonds de la bande dessinée créé par la Book Industry Charitable Foundation (BINC).

BINC est un 501 (c) (3) à but non lucratif dédié à aider les libraires dans le besoin – y compris les libraires de bandes dessinées. Dans le passé, BINC a offert une aide financière aux librairies de bandes dessinées touchées par des catastrophes naturelles et d’autres crises financières imprévues.

Le 18 mars, BINC est intervenu pour préciser son soutien continu aux détaillants de bandes dessinées à la lumière de la pandémie de coronavirus.