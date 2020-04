Jill a quelques-unes des meilleures lignes de Resident Evil Remake 3

– Publicité –



Resistance Evil 3 a gagné toute l’appréciation et la popularité de lui-même. Et le personnage le plus célèbre est Jill Valentine, qui vient de clouer le spectacle par sa performance impressionnante. Mèmes faits sur son dialogue « Salope ne sait même pas nager » font des rondes rendant le personnage célèbre. Ses dialogues sont très appréciés de tous.

Jill sera disponible pour jouer dans Resident Evil Remake 3

Dans le jeu de survie, Jill est un personnage jouable en mode jeu et elle est prête à jouer en équipe. Mais Jill est montrée un peu libérale contrairement à son mode sérieux dans le jeu. Peut-être le plus emblématique est Jill s’exclamant, « C’était fermé! Je suis presque devenu un Jill Sandwich », et cette ligne est devenue le point de charme du jeu, Resistance Evil.

– Publicité –

Les lignes de Jill sont si célèbres que l’un des utilisateurs de Twitter @TheSphereHunter avait compilé toutes les lignes emblématiques et légères du résistant. J’aime personnellement « Ooh, une porte verrouillée effrayante ».

Aussi, Jill ironise: « Il me faudra plus que cela pour m’arrêter, le maître du déverrouillage. », Quand elle a franchi la porte verrouillée.

Jill est l’un des choix très populaires de la Résistance qui a donné une grande popularité au personnage. Le multijoueur n’est pas vraiment facile, même l’ajout de Jill n’a pas résolu le problème de la résistance. Mais additionner des personnages plus intéressants peut fonctionner et l’une des astuces est Jill et ses dialogues intéressants.

– Publicité –