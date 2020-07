Jeux Vidéo : une augmentation du prix de la nouvelle génération à 70 $ !

Aujourd’hui, nous avons reçu la première bouffée d’un nouveau changement majeur à venir dans l’industrie du jeu vidéo avec la prochaine génération: un saut de prix à 70 $ – ou plutôt, 69,99 $ – pour les nouveaux jeux. Bien qu’il reste à confirmer qu’il s’agit d’un vaste changement, limité pour le moment à la version de prochaine génération de NBA 2K21, l’écriture est fondamentalement sur le mur à ce stade. Les prix des jeux vidéo augmentent. 59,99 $ est sur le point d’être un prix «discount» pour un jeu.

Et pourtant, même si c’est un changement bouleversant des normes auxquelles nous sommes habitués, ce n’est pas tout à fait inattendu. En fait, beaucoup s’attendaient à ce que les prix remontent de 10 $ au début de cette génération en 2013, mais cela ne s’est pas produit. Les éditeurs et les développeurs compensent plutôt ce coût par d’autres moyens. Selon le taux d’inflation, nous devrions techniquement voir un bond à 79,99 $ pour les nouveaux jeux en taille réelle cette année, mais bien sûr, cela s’accompagne de montagnes de mises en garde.

Vous voyez, la principale raison pour laquelle nous n’avons pas vu d’augmentation de prix est qu’il est difficile d’avaler un montant forfaitaire. Dire aux gens de débourser même plus de 60 $ pour un tout nouveau jeu est une question difficile, encore moins 10 $ ou 20 $ de plus. Au lieu de cela, les éditeurs et les développeurs se sont concentrés sur les moyens de diviser ce prix en coûts plus gérables et plus faciles à digérer, certains pour une meilleure réception que d’autres. La dernière décennie a été une période d’expérimentation sur ce qui est acceptable dans l’industrie des jeux. Microtransactions, frais d’abonnement, modules complémentaires, éditions de luxe avec bonus – tout cela dans le but d’équilibrer les livres tout en fournissant la proposition de valeur la plus raisonnable pour le consommateur.

Quelle est la «valeur» d’un jeu?

Bien sûr, l’idée que la valeur intrinsèque d’un jeu vidéo est de 60 $ (ou 70 $ ou 80 $) est une erreur. Est-ce basé sur le temps de jeu? «Contenu» (quoi que cela signifie)? Taille du fichier? Est-ce la taille du studio et le nombre de personnes qui créent le jeu? Est-ce que l’éditeur est de retour? Est-ce depuis combien de temps il est en développement? C’est une question à laquelle il est impossible de répondre, et même si ce n’était pas le cas, il n’y a pas de point de consensus unique qui revient à la conclusion que la nouvelle valeur marchande inhérente de chaque jeu est de 60 $.

Après tout, chaque studio est différent. Les budgets pour chaque jeu sont différents. Les projections de ventes sont toutes différentes. Prenons, par exemple, cette expérience de pensée. Si vous pouviez vendre un jeu à une personne pour 70 $ ou à deux personnes pour 50 $ chacune, vous pourriez gagner plus d’argent à un prix inférieur. Mais si les deux personnes étaient disposées à acheter le jeu à 70 $, alors en baissant le prix, vous perdez de l’argent. Ce sont les réflexions les plus élémentaires qui se passent dans les services d’édition. Vous devez maintenant ajouter des tas d’autres considérations, y compris les taux de connexion des DLC et des modules complémentaires, les microtransactions, etc. ainsi que le coût inhérent pour développer ces fonctionnalités supplémentaires. C’est le cauchemar d’un analyste (ou un rêve, s’il est un peu sadique).

Bien que je pense qu’EA place la barre à 70 $ sur les prix des jeux PS5, je pense également que nous verrons probablement beaucoup plus de prix variables, de réductions, de pressions pour les services d’abonnement et d’autres stratégies pour compenser cette augmentation de prix. Pensez-y de cette façon. Un rabais à 50 $ sur un jeu à 60 $ ne semble pas beaucoup, mais sur un jeu à 70 $? Soudain, ce prix de 50 $ semble être une énorme baisse de la vente au détail de la nouvelle version. Le « J’attendrai une foule à prix réduit » sera potentiellement disposé à dépenser davantage en fonction de la psychologie de l’endroit où se situe le prix de base. C’est une raison similaire pour laquelle les choses sont au prix de 59,99 $ au lieu de 60,00 $. La psychologie de voir un 5 contre un 6 est énorme, même si la différence n’est qu’un seul centime.