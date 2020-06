Jeux PS5: découvrez tous les nouveaux jeux PlayStation 5

– – –

Bien que nous n’ayons pas confirmé officiellement le coût de la PS5, Sony a mis au point une vitrine de nouvelle génération dans sa démonstration de séquences de jeu d’une heure que Microsoft n’a pas encore rivalisé pour la Xbox Series X.Beaucoup de ces jeux sont frais de Sony studios et ont été surpris par l’événement qui est révélé. Les noms ont été répandus pendant des mois et n’ont choqué personne.

Nous avons compilé une liste complète des matchs PS5 qui ont été présentés lors de l’événement, ainsi que tous les matchs PS5 qui ont été confirmés jusqu’à présent, et certains que nous espérons voir. Sony a présenté sa gamme de matchs PS5 le 11 juin pour la toute première fois, tout au long de l’événement Future of Gaming. L’événement a présenté 26 bandes-annonces et jeux PS5, provenant de studios tiers et de studios propriétaires.

Avec des titres précédemment confirmés tels que Destiny 2 et Fortnite en dessous, vous pouvez consulter les titres annoncés ci-dessous. Nous veillerons à mettre à jour ces entrées à mesure que de plus amples informations sur chacun de ces jeux seront disponibles.

God of War deux

God of War deux n’a pas été officiellement confirmé comme étant en préparation – mais nous nous attendons à ce que ce soit le cas. Cela fait seulement deux décennies que le redémarrage de God of War, acclamé par la critique (et également notre gagnant du Jeu de l’année 2018), n’a été lancé que sur PlayStation 4, mais nous envisageons déjà l’avenir.

Bien que Sony reste discret sur le sujet, la réalisation de God of War signifie qu’une suite est probablement sur le chemin (peut-être un autre God of War 2?). Sony Santa Monica a publié des offres d’emploi pour un certain nombre de rôles au sein de ses équipes – avec une seule liste. Maintenant, il est très probable que le God of War 2 viendra par rapport à PS4 à PS5.

Final Fantasy 7

Remake Again, Final Fantasy 7 Remake n’a pas été confirmé comme étant un jeu PS5 mais n’est sorti que pour PS4 – en utilisant une version Xbox One et PC probablement plus tard. Compte tenu de la nature ambitieuse de ce jeu et de l’âge de la PS4, Final Fantasy Remake sur PS5 ne semble pas hors de question. Attendez-vous à ce que Final Fantasy 7 Remake Partie 2 soit également disponible sur la plate-forme nouvelle génération de Sony.

The Elder Scrolls 6

Bethesda a été active en raison de l’E3 2018 dans les coulisses comme nous l’avons mentionné. Non seulement Starfield concerne les cartes, mais le Elder Scrolls 6 tant attendu a également été vérifié. Todd Howard de Bethesda a déjà déclaré que The Elder Scrolls 6 ne sortira pas avant Starfield. Il faudra donc un certain temps avant de nous aventurer à nouveau vers Tamriel, probablement sur les consoles de prochaine génération.

Grand Theft Auto 6

Ok, oui, nous avons un peu d’espoir ici – principalement parce que Grand Theft Auto 6 n’a pas été déclaré par Rockstar Games. Néanmoins, il est pratiquement garanti que nous observerons une nouvelle installation de la série Grand Theft Auto, et il est peu probable que ce soit le cas pendant un certain temps. Par conséquent, il est très probable que la date de lancement appartienne à une autre génération, faisant de GTA 6 un jeu PS5.

Starfield

Bethesda a beaucoup de projets en cours, cependant, celui que nous semblons comprendre le moins est Starfield. Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que Starfield est la première IP depuis 25 décennies de votre monstre de jeu et sera un jeu de rôle solo dans l’espace.Après avoir vu une bande-annonce, nous ne prévoyons pas que Starfield sera lancé avant au moins 2020, ce qui signifie qu’il va atterrir dans la fenêtre qui va devenir un jeu PS5.

Bethesda n’a pas laissé filer si cela est vrai, mais il semble probable que nous entrerons dans la galaxie de Bethesda sur les consoles de prochaine génération

Le dernier d’entre nous: deuxième partie

The Last of Us: Part 2 devait être lancé le 29 mai 2020; Néanmoins, le match a été retardé jusqu’au 19 juin 2020. Nous pensons que c’est une hypothèse sûre que toutes les exclusivités Sony à venir en 2020 (ou qui sont dues en 2020) seront probablement des titres de génération croisée. Il semblerait quelque peu étrange pour Sony de sortir l’une de ses suites les plus attendues pour obtenir juste la PS4 à la fin du cycle de vie de la console. Nous pensons que c’est une valeur sûre de supposer qu’Ellie et Joel feront leur chemin dans la PS5 en devenant l’un des jeux PS5.

Fantôme de Tsushima Sucker

L’aventure mondiale historique de Punch ramènera les joueurs au Japon féodal, et nous avons une idée beaucoup plus claire du moment où cela aura lieu. Lors des Game Awards 2019, SuckerPunch a démontré que Ghost of Tsushima déferlera dans les rues le 17 juillet 2020, ce qui signifie que l’attente est très proche. Cela signifie généralement que le match arrivera devant la PS5, mais étant donné la beauté des images jusqu’à présent, nous ne serions pas surpris s’il lance la console de Sony. Cependant, nous n’avons pas entendu un mot de Sony à savoir si Ghost of Tsushima va être un match.

Death Stranding Hideo Kojima et Sony ne savent pas si nous allons visiter Death Stranding en tant que jeu PS5. Death Stranding a déjà été lancé sur PS4, mais lors d’une réunion avec Wired, Mark Cerny de Sony a suggéré que nous pourrions également voir le titre allusif sur PS5. À la demande de Wired concernant la transition de la PS4 vers la deuxième génération et la manière dont Death Stranding s’intégrera dans cette procédure, Cerny a donné une «pause enceinte» et un sourire désinvolte avant qu’un porte-parole n’intervienne que le jeu serait publié pour PS4. La réponse de Cerny a certainement alimenté la spéculation que Death Stranding sera probablement une version multi-génération bien qu’il ne s’agisse pas seulement d’une confirmation.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red a été réticent à dire si son prochain titre sortira sur PS5. Mais nous savons que Cyberpunk 2077 sortira sur Xbox Series X.Malgré aucune confirmation officielle, CD Projekt semble suggérer, lors d’un appel de revenus, que Cyberpunk 2077 arrivera bientôt sur PS5 – nous ne pouvons pas voir pourquoi il ne le ferait pas – mais que l’entreprise attend que Sony produise l’annonce en premier. « Il n’y a donc aucune annonce officielle de la part de la PlayStation indiquant que nous ne pouvons vraiment rien affirmer ou nier », a déclaré Nowakowski. «C’est la PlayStation qui doit résoudre ces problèmes, puis nous sommes heureux de faire une remarque, mais nous ne pouvons pas sauter l’arme avant eux.» La société a également confirmé que Cyberpunk 2077 sera toujours lancé en septembre et sera bientôt disponible. disponible sur Xbox collection X «dès le départ», en utilisant une version améliorée de nouvelle génération qui sera publiée à une date ultérieure.

Nexus écarlate

Le hack-and-slash de style anime Scarlet Nexus a été révélé lors du premier film de gameplay de la série Xbox X en mai, mais la publication Bandai Namco a rapidement annoncé que le jeu arriverait également sur PS5 (et PS4, d’ailleurs). Le jeu d’action futuriste suit l’humanité assiégée par des mutants (qui ressemblent à des planteurs de fleurs avec des cuisses, bien sûr) qui ne peuvent être combattus qu’avec des capacités psychiques.

En d’autres termes, la partie de Control dans un décor d’anime stylisé. Bandai Namco a confirmé qu’il s’agit de la première d’une nouvelle franchise (probablement sous réserve de son succès) créée par le talent du spectacle Tales Of.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines deux

Vampire: The Masquerade – Bloodlines deux avait déjà été déclaré pour les consoles actuelles, mais une nouvelle bande-annonce a été dévoilée tout au long de l’événement de gameplay de la série Xbox X suggérant qu’elle était arrivée sur cette console. Lorsque cette bande-annonce officielle a été diffusée sur YouTube, nous avons appris qu’elle arrivait également sur PS5. Les joueurs jouent le rôle d’un vampire dans la zone des ténèbres, dans laquelle les morts-vivants comme vous ont la capacité d’entrer, de chasser et de tuer horriblement les gens. Les stratégies, les intrigues et l’activité modifieront l’équilibre des pouvoirs. Soigné!

Chorvs

Chorvs est un autre jeu introduit lors de la vidéo de révélation du gameplay de la Xbox Series X, mais son aperçu officiel sur YouTube a confirmé qu’il est également disponible sur PS5 (et PS4). Le jeu de tir Starfighter suit Nara alors qu’elle pilote son navire sensible Réprouvé pour le détruire. Sauvage! Ses visuels évoquent l’éclairage rouge sombre de Control, cependant, le combat ressemble beaucoup à Everspace avec d’autres tireurs spatiaux de style arcade.

Saleté 5

La franchise de course revient avec Dirt 5 (DiRT 5 stylisé), qui a été présenté tout au long de la vidéo de révélation du gameplay de la Xbox Series X et peu de temps après a confirmé son arrivée sur PS5 (et PS4, vraiment). Dirt 5 présentera des courses hors route dans des endroits du monde entier. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur le nouveau nom, nous comprenons que les meilleurs chiens de doublage, Nolan North et Troy Baker, apporteront tous deux leurs talents au jeu.

Lumière mourante 2

À travers une interview avec Wccftech en E3 2019, le développeur Techland a vérifié que Dying Light 2 est un endroit pour les consoles de nouvelle génération. « Techland a toujours un œil sur les nouveaux jouets les plus en vogue », a déclaré Pawel Rohleder, directeur de la technologie de techland. « Pour être plus précis – oui, le plan depuis le début de la création a été de créer Dying Light deux un titre de génération croisée. »

WRC 9

Il a été officiellement confirmé que la nouvelle édition du Championnat du Monde des Rallyes FIA arrivera officiellement sur PS5 et Xbox Series X. Le titre de course sera lancé en septembre 2020 pour PC, Change, Xbox One et PS4, mais pourrait également sortir sur la prochaine génération. consoles. « Les débuts des jeux de jeu de nouvelle génération sont une étape délicieusement excitante et nous sommes ravis que WRC 9 soit le premier jeu de rallye à être disponible pour les joueurs sur ces plateformes », a déclaré le directeur général du promoteur du WRC, Oliver Ciesla.

Selon le site Web du jeu, WRC 9 comprendra des rallyes au Kenya, en Nouvelle-Zélande et au Japon dans le calendrier WRC 2020, ainsi que plus de 400 km de routes pour les 13 manches programmées de la saison 2020.WRC 10 et WRC 11 ont également été vérifiés .

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Quarantine a été confirmé lors de la conférence de presse Ubisoft E3 2019. Il a été reporté à l’année même s’il n’a pas été donné de date de lancement solide. Par conséquent, bien que nous ne comprenions pas la date de sortie, ce délai a été repoussé au lancement. Et, basé sur le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, c’est l’un des nombreux jeux qui a été officiellement vérifié pour sa console de nouvelle génération.

Dieux et monstres

Comme Watch Dogs Legion, Gods and Monsters n’est qu’un autre titre d’Ubisoft annoncé pour PS4 à l’E3 2019, qui a été reporté au cours du prochain exercice à partir de sa sortie en 2020 qui est précoce. Nous avons pu observer Gods and Monsters sorti à tout moment entre avril 2020 et mars 2021 et nous avons maintenant la confirmation officielle qu’il entrera dans la PS5.

Battlefield 6

Electronics a confirmé que Battlefield 6 arrivera sur Xbox collection X et PS5 en 2021. S’adressant à GameSpot, EA a déclaré que Battlefield 6 «ciblerait de nouvelles innovations qui seront autorisées par les plateformes de nouvelle génération». Nous ne savons toujours pas exactement en quoi consiste Battlefield 6, et si ce sera également sur les consoles de la génération actuelle, cependant, nous avons hâte d’en savoir plus. Dogs: LegionFirst annoncé à l’E3 2019, Watch Dogs Legion a été initialement vérifié pour une sortie en mars 2020. Mais depuis lors, Ubisoft a confirmé que le jeu sera désormais retardé au cours du prochain exercice qui s’étend d’avril 2020 à mars avril 2021, ce qui signifie que Watch Dogs Legion pourrait voir un retard d’un mois ou d’environ un an. Ce retard a cependant rendu probable le lancement de Watch Dogs Legion sur la plate-forme PS5. Et ce sera le cas puisque l’information a été officiellement soutenue par le PDG d’Ubisoft Yves Guillemot fin 2019.

Le Seigneur des anneaux: Gollum

Fondé en mars 2019, le jeu Gollum de Daedalic a été confirmé pour PS5 et Xbox collection X. Le développeur a confirmé à Edge, le seigneur des anneaux: Gollum sera probablement une « aventure de nouvelle génération étonnante ». Précédemment vérifié par Daedlic, Gollum sera lancé en 2021 pour PC et «toutes les plates-formes de console pertinentes à cette époque». La question de savoir si le match sera de génération croisée (avec la sortie de PS4 et Xbox One également) n’est pas encore confirmée, mais quelle sera la réalité du jeu? Gollum est une action-aventure qui se concentre sur le monstre obsédé par les anneaux. Selon Daedalic, le jeu narratif « raconte l’histoire de Gollum dans une perspective jamais remarquée auparavant … tout en restant fidèle aux romans légendaires. »

Outriders

People Can Fly a confirmé que son prochain jeu de tir coopératif, Outriders, atterrirait sur PS5 et Xbox Series X à «Holiday 2020» (AKA entre octobre et décembre de cette année) – la même fenêtre de sortie que celle que nous avons pour les deux générations suivantes consoles. Nous ne connaissons pas encore un grand nombre d’Outriders, cependant, le programmeur l’a expliqué comme « un jeu de tir RPG en coopération pour obtenir une nouvelle génération dans un monde de science-fiction original, sombre et désespéré ».

Rainbow Six Siege Ubisoft a confirmé à Windows Central qu’il prévoyait que son jeu de tir tactique en ligne, Rainbow Six Siege, serait disponible sur PS5 à partir du jour du lancement (à chaque fois que ce jour de lancement pourrait être). Afin d’éviter de forcer les premiers utilisateurs de nouvelle génération à devoir laisser leurs amis Siege derrière eux, Ubisoft a également déclaré que le jeu encouragera le multijoueur intergénérationnel, de sorte que les propriétaires de PS5 continueront d’avoir la possibilité de jouer avec leurs amis PS4.

Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft a confirmé qu’un autre chapitre de la série Assassin’s Creed arrive sur Xbox Series X. et PS5 Assassin’s Creed Valhalla voit les joueurs assumer la fonction de Viking raider Eivor, qui dirige leur clan hors de leur maison natale de Norvège vers les côtes de Dark Ages England – avoir un espoir de régler pour de bon. Mais la résistance des Saxons ne le rendra pas exactement simple.

Ce nouveau jeu Assassin’s Creed pue davantage les éléments RPG, permettant aux joueurs de développer et de gérer des colonies, des villes de raid telles que des outils, de former des alliances et de personnaliser également leur personnage. Nous avons eu notre premier aperçu du gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla à travers le jeu de gameplay Xbox collection X le 7 mai, avec Ubisoft qui a publié une toute nouvelle bande-annonce pour le match à venir – mais ce fut une petite déception.

gothique

Après avoir jaugé l’intérêt avec un teaser jouable, le développeur THQ Nordic a confirmé qu’il est susceptible de refaire son classique culte de 2001 et de le livrer sur PS5. Nordic prévoit de « rester aussi fidèlement que possible à la première expérience » et de moderniser les mécanismes de gameplay, mais il a également promis aux fans qu’il accorderait une attention particulière aux commentaires des joueurs du teaser jouable; le développeur a déjà déclaré qu’il entendait des appels à un «univers plus grincheux et moins coloré». Cependant, le développement n’en est encore qu’à ses débuts et nous ne devrions pas nous attendre à le voir en 2020.

Warframe

Leyou Technology, la société mère du développeur de Warframe Digital Extremes, a montré que son jeu de tir de science-fiction en ligne gratuit Warframe arrivera sur PS5 et Xbox Series X. Dans un rapport sur les résultats de Leyou Technology, l’entreprise a déclaré qu’elle était « Se préparant à étendre Warframe à plus de plates-formes, comme les consoles de nouvelle génération et d’autres appareils ». Cependant, rien n’indique si Warframe atterrira sur Xbox Series X. ou même PS5

Fortnite

Fortnite a été confirmé pour PS5 en mai 2020. Il va arriver au début, et les joueurs peuvent s’attendre à une sorte de mise à jour visuelle du jeu. Au milieu de 2021, le sport sera probablement migré vers Unreal Engine 5 également.

Destiny 2

Destiny 2 arrivera sur PS5, a annoncé Bungie. L’achat de la nouvelle extension Beyond Light sur PS4 vous permettra de télécharger la version gratuitement. Avec une nouvelle croissance à venir en 2022, cela suggère également qu’il y a encore 3 Destiny dans quelques années.

Contrôle

Remedy Entertainment a soutenu son action-aventure surnaturelle acclamée par la critique, Control, arrive sur PS5 et Xbox collection X. Nous n’en savons actuellement pas beaucoup plus que cela cependant, le studio a taquiné, nous en saurons plus « à une date ultérieure » .

Pragmata

Autre offre de Capcom, nous ne connaissons pas Pragmata. La bande-annonce du jeu montre un astronaute protégeant le monde (et une petite fille) des forces étrangères, et la personnalité se promenant dans des rues futuristes désolées; cela ressemble à quelque chose que Hideo Kojima aurait concocté. Il nous faudra un certain temps avant de mettre la main sur Pragmata, qui sera lancé sur PS5 (et Xbox Series X) en 2022.

Salle de jeux Astros

Il s’agit d’un match PS5 que vous n’aurez pas à acheter – il sera préchargé avec la console. Astro, dont vous vous souvenez peut-être dans le match VR de la salle de jeux sur PS4, rapporte en 2020 tardivement, bien que ce jeu de plateforme soit apparemment dépouillé de la création VR. Au lieu de cela, il s’agit d’une démonstration de ce contrôle PS5 DualSense, selon Sony. Ce sera une démonstration technologique et ne vous coûtera pas d’argent.

Little Devil Inside

Little Devil Inside est un RPG d’action mignon avec un style de bande dessinée, cependant, nous ne savons pas grand-chose d’autre: la moitié de la bande-annonce montre un mec aventurier classique évitant un monstre petit et grand dans de nombreux environnements différents, tandis que l’autre moitié révèle un raffiné gentleman plus âgé se promenant dans la ville. Mystère! Ce que nous savons, c’est que le jeu a été lancé. . .et initialement prévu pour émerger en juin 2016. Après de nombreux retards, on ne sait pas exactement quand il arrivera sur PS5 – mais ce sera une exclusivité chronométrée sur la console avant de passer sur PS4 et PC.

Kena: Pont des esprits

Un jeu d’expérience enchanteur consiste à trouver et à développer une petite équipe de compagnons spirituels. Vous devrez améliorer leurs capacités et trouver de nouvelles façons de manipuler l’environnement dans un jeu qui nous rappelle le titre de lancement de la Xbox 360, Kameo: Elements of Power. Le jeu promet de tirer pleinement parti des fonctionnalités de nouvelle génération de cette PS5, donc j’espère qu’il y aura une utilisation intéressante de l’audio 3D ainsi que des performances exceptionnelles du contrôleur DualSense.

Jett: The Far Shore

Jett: The Far Shore est un peu une énigme, mais cela doit être attendu du studio Superbrothersthe derrière Sworcery and Sword. Le nouveau sport suit Mei, un psychologue Jett qui descend d’un immense vaisseau spatial pour explorer un monde océanique mythique et découvrir la source d’une transmission interstellaire – mais mis au style audio et aux compositions des deux scntfc, l’artiste derrière les bandes sonores pour obtenir Afterparty , Oxenfree, avec Jenny leClue, détective, Jett: The Far Shore promet d’être une expérience audiovisuelle (et tactile vibratoire).

Hitman 3

Hitman 3 arrivera bientôt sur PS5 en janvier 2021, et il semble commencer une toute nouvelle année avec toute la PlayStation 5. Le match mettra fin au domaine de l’histoire de l’assassinat qui a commencé avec le redémarrage de la série 2016 ainsi que la bande-annonce du spectacle montre quelques images de gameplay au niveau de Dubaï. C’est aussi accrocheur que vous vous attendez à ce qu’il soit, avec l’agent 47 infiltrant un gratte-ciel en escaladant l’extérieur sur le fond du désert et en revêtant les divers déguisements pour lesquels le spectacle est célèbre.

Au revoir Volcano High

Un certain nombre de jeux PS5 présentés lors de l’événement télévisé de Sony visaient à montrer des mondes animés pleins de combats et d’effets visuels éclatants, mais Goodbye Volcano High a adopté une stratégie complètement différente. Ce jeu semble apporter une conception narrative branchée de Life is Strange ou The Walking Dead à une autre génération dans une histoire d’amour inclusive sur les dinosaures adolescents, et en quelque sorte, cela en fait le point culminant de tous les jeux PS5 événement pour un certain type d’individu.

Spider-Man: Miles Morales

À l’origine, nous pensions que Spider-Man: Miles Morales était une suite du Spider-Man acclamé par la critique d’Insomniac. Il s’avère que ce nom de Miles Morales est en fait un remasterisé étendu du jeu original. Il revisite le jeu sur le matériel exceptionnel de la PS5, avec des articles mettant en vedette la version titulaire du super-héros. Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis. Cette version élargie de ce jeu ajoutera « une composante importante de Miles Morales », qui a été taquiné en tant que nouvel apprenti superpuissant de Peter Parker à la fin de ce premier jeu. Cette édition étendue vous permet de parcourir rapidement New York presque instantanément grâce au SSD PS5, tandis que le retour haptique du contrôleur PS5 DualSense devrait améliorer le sens du combat.

Gran Turismo 7

Ce ne serait pas un événement de lancement de jeu PlayStation approprié sans taquiner un nouveau jeu Gran Turismo – et ce ne serait pas un bon tease Gran Turismo s’il ne nous laissait pas nous gratter la tête pour savoir s’il pouvait s’agir d’un jeu de lancement. . Aucune date de sortie n’a été fixée pour ce prochain jeu PS5. Nous pouvons vous informer que le développeur Polyphony Digital se concentre sur sa vision de nouvelle génération pour la collection de sim de course et sur son premier sport de course GT numéroté GT6 en 2013. Contrairement aux autres remorques PS5 présentées lors de l’événement Sony, nous avons pu voir images de jeu derrière le volant. Vous croirez que cela semble superbement ou magnifique ennuyeux, selon votre vision de cette franchise.

Godfall Gearbox et Counterplay

Les jeux ont révélé Godfall aux Video Game Awards, qui ressemblaient à un destin de décembre, ou même à un Borderlands avec des épées. Surprise! La bande-annonce de gameplay que nous avons trouvée lors de l’événement PS5 de Sony a confirmé nos soupçons, avec des joueurs dénigrant et tailladant de grandes créatures dans des lieux d’armures richement complexes. Celles-ci sont appelées Valorplates parce que naturellement, elles le sont, et vous basculerez entre elles pour vous transformer… en maîtres imparables de la bataille de mêlée »lors de votre ascension à travers les terres élémentaires pour tuer le dieu fou Macros. Godfall, en effet. Le jeu PvE en coopération ou ce solo est extra dans la plupart des façons idéales qui sont stupides.

Horizon: interdit

WestAloy revient dans une autre aventure graphique époustouflante, qui observera le futur guerrier affronter des dinosaures autonomes à travers l’Amérique dans la suite PS5 Horizon Forbidden West. En termes de gameplay, cela ressemble à une configuration similaire au match précédent, une épopée en monde ouvert à travers des plages scintillantes et des montagnes provoquant des vertiges. C’était le jeu très visuellement saisissant pendant la vitrine de la PS5 – peut-être le seul jeu qui semblait être un véritable saut générationnel par rapport à ce que nous avons vu précédemment sur la PS4 et la PS4 Pro.

Oddworld: Soulstorm

Vous ne pouvez pas garder un Mudoken. Le prochain jeu de la série Oddworld est, encore une fois, un film: tandis que Oddworld 2014: ‘New’n’ Tasty refait l’Oddworld original: Abe’s Oddyssey, un autre titre de la série, Oddworld: Soulstorm, refait sa suite, Oddworld: Abe’s Exoddus. Cela en fait l’endroit idéal pour les nouveaux joueurs: Soulstorm suit le protagoniste de la série, Abe, qui ne s’est réveillé que de la complaisance des abeilles ouvrières pour mener un soulèvement avec ses collègues Mudokens contre leurs suzerains capitalistes exploiteurs, les Glukkons. Vraiment un jeu pour notre temps.

Resident Evil 8: Village

L’avenir proche de la série principale est fermement à la première personne tandis que le spectacle s’est concentré sous la forme de Resident Evil 2 et 3 récemment sur des remakes brillants d’aventures d’horreur de survie classiques. Resident Evil 8: Village arrive dans la PS5, il semble également qu’il va y avoir un retour au cadre européen effrayant du point culminant de cette série, Resident Evil 4. Des monstres au retour de Chris Redfield, il semble aussi terrifiant que magnifique.

Les âmes du démon

Cela fait plus de dix ans que Demon’s Souls nous a frustrés de ne pas pouvoir conclure sur PS3, et son combat impitoyablement dur est de retour à la fenêtre de démarrage de PS5. Il est construit à partir de zéro par Japan Studio et Bluepoint Games. Vous savez, au cas où vous ne pensiez pas que 2020 était suffisant, ce classique vous donnera envie de jeter ce contrôleur PS5 DualSense de marque dans la pièce avec colère. Apportez la bataille qui est des essais et des erreurs qui sont incessants!

Grand Theft Auto 5 amélioré

La troisième fois est un charme pour Rockstar Games, qui devrait offrir GTA 5 à la PlayStation 5 à ce que l’organisation appelle une édition « nouvelle et améliorée ». Ce qui est exactement nouveau ou amélioré reste à observer ou ce que cela implique pour votre date de sortie de GTA 6 encore rumeur. Nous aimerions éventuellement voir un DLC en solo ajouté, si possible. Ce que nous comprenons, c’est que la version PS5 viendra de 2021, et ceux qui joueront à la partie GTA Online de ce jeu sur PS4 recevront 1 million de dollars chaque mois jusqu’à sa sortie en PS5.

Projet Athia

La bande-annonce de Job Athia PS5 indiquant explicitement que le jeu a été « conçu exclusivement pour PS5 » (bien qu’il arrive également sur PC, nous l’avons découvert par la suite). Peu importe, cette incroyable IP est les programmeurs derrière la franchise Final Fantasy, de Square-Enix. Situé dans un monde fantastique luxuriant rempli de créatures et de dragons géants, il semble prêt pour une expérience d’action, mêlant les éléments magiques des jeux Final Fantasy avec certains des environnements à grande échelle que vous attendez d’un jeu en monde ouvert. . Un à regarder.

Cendre solaire

Le suivi de Heart Machine sur le très apprécié (et exigeant) Hyper Light Drifter est Solar Ash, un autre jeu personnel « sur la réflexion et le progrès », selon un article du blog PlayStation. Compte tenu de la ressemblance des protagonistes dans l’ancien jeu et le nouveau, les matchs sont peut-être connectés – mais pour l’instant, nous savons tous que Solar Ash est que les joueurs tenteront de rester en vie alors qu’ils voyagent via une faille de distance mondiale à avaler appelée la Ultravoid. Anticipez l’action et les niveaux dynamiques et magnifiques dignes du jeu par les créateurs estimés de Hyper Light Drifter.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Un tout nouveau jeu Ratchet and Clank, Rift Apart ressemble à un film Pixar. Un véhicule hybride de tireur de plate-forme dynamique et adapté aux enfants, il était le meilleur exemple du système de stockage PS5 SSD. Les séquences ont été révélées à l’endroit où la paire rayonnait du globe qui était complète pour le globe en un instant où le stockage n’aurait pas été capable d’utiliser le niveau de détail sur l’écran

Sackboy: une grande aventure

Non, nous n’avons pas vu LittleBigPlanet 4 dans le grand événement de révélation du jeu PS5, mais Sony et le développeur Sumo Digital ont proposé un jeu dérivé mettant en vedette votre héros de toile de jute préféré. C’est un jeu de plateforme 3D, plutôt qu’un match 2.5D, offrant à Sony une compétition Super Mario au début avec toute la gentillesse d’un jeu Yoshi. Comme révélé à la fin de la bande-annonce, il semble inclure un gameplay.

NBA 2K21

La bande-annonce NBA 2K21 pour PS5 ne contient pas de fans enthousiastes – c’est donc la représentation de la vraie saison NBA 2020 jusqu’à présent de l’année. Il arbore le joueur de NBA Pelicans Zion Williamson tout seul sur le terrain – seulement lui, un ballon de basket et beaucoup de sueur. Nous devrons probablement voir des séquences de gameplay plus authentiques et nous lancerons la date. Les jeux NBA 2K sortent généralement en septembre, et cela est dû à différentes plates-formes, ce qui signifie que si vous voulez la meilleure édition de nouvelle génération, vous devrez peut-être attendre.

Destruction AllStars

Un de Twisted Metal et Fortnite AllStars est le genre de bonkers. À en juger par la bande-annonce PS5 volatile du jeu, il semble que la bataille commence avec tout le monde à l’intérieur des véhicules à haute puissance, alors que vous essayez d’empêcher votre conducteur d’être exécuté 41, puis l’activité passe à un. Nous garderons un œil attentif sur celui-ci.

Deathloop

Lorsque Deathloop d’Arkane Lyon a été présenté en avant-première à l’E3 2019, sa bande-annonce stylisée a révélé que les joueurs survivent sur une île où tout le monde essaie de vous tuer, encore et encore, alors que vous essayez d’échapper à une boucle temporelle. Cependant, le gameplay de Sony sur PS5 nous a donné beaucoup plus d’informations et, bien, le gameplay: dans Deathloop, vous jouez avec Colt, l’ennemi numéro un sur l’île de Blackreef, et vous devrez vous faufiler et tirer sur votre chemin. éliminant huit objectifs qui vous maintiennent enfermés dans une journée marmotte groovy et cauchemardesque. Oh, et repoussez un assassin venant vous abattre … qui pourrait être contrôlé par un autre joueur. Le jeu semble prendre la forme d’une entrée dans la célèbre série Dishonored d’Arkane qui a été plongée dans les années 70 avec quelques justes styles Saul Bass pour démarrer. Nous. Sont. Pompé.

Égarer

Souhaitez-vous des robots? Souhaitez-vous des néons? Voulez-vous des chats? Stray pourrait bien être le jeu pour vous. Stray est un nom futuriste. Il semble que vous allez creuser un environnement de conception Blade Runner pour un chat – parmi les quelques êtres vivants autour si la remorque était claire, il semble. Ce que vous devez faire exactement du jeu, nous n’en sommes pas encore certains – les doigts croisés, il y a un bouton «ronronner» dédié.

Retour

Returnal vient des spécialistes du jeu de tir d’arcade à Housemarque, mais c’est un type d’expérience différent de Dead Nation ou même Resogun. Cet hybride de jeu de tir à la troisième personne / de type voyou vous a coincé sur une planète extraterrestre qui transforme chaque instant de votre mort, une prémisse semblable à Edge of Tomorrow. Vous pouvez changer de mode de tir en utilisant les déclencheurs adaptatifs de DualSense.

Bugsnax

Bugsnax est votre jeu PS5 d’allure innocente qui s’inspire des titres mignonnes Animal Crossing: New Horizons et Octodad, en utilisant une rotation de gameplay remplie de collations. Il y a une bonne raison pour que ses images ressemblent à Octodad: Dadliest Catch – les développeurs derrière le hit match développé par les étudiants l’ont fait. Dans Bugsnax, vous incarnez (principalement) des animaux bipèdes et des bestioles qui mangent des aliments favoris, tels que les fruits et les saucisses – et deviennent étrangement ces collations. Les hot-dogs seront transformés en mes bras et les paumes deviendront des fraises. Cela semble bizarre… et délicieux.

Hitman 3

Hitman 3 arrivera bientôt sur PS5 en janvier 2021, et il semble commencer une toute nouvelle année avec toute la PlayStation 5. Le jeu mettra fin à l’histoire de World of Assassination qui a commencé avec la bande-annonce et le redémarrage de la série 2016 montre même quelques images du niveau de Dubaï. C’est exactement ce que vous attendez, avec l’agent 47 infiltrant un gratte-ciel en escaladant l’extérieur dans le contexte du désert et en revêtant les déguisements pour lesquels le spectacle est célèbre.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo est une toute nouvelle PS5 exclusive de Shinji Mikami et Tango Dreamworks qui voit la ville de Tokyo dépeuplée à 99% avec une occasion occulte, laissant des esprits malveillants à la ville barbare et à ses survivants. Il a toutes les caractéristiques de l’horreur moderne, jusqu’aux esprits sans visage et aux écolières généreuses de parapluies habillés alors qu’ils vont travailler dans une banque néo-tokyo directement d’Akira. Vous incarnez l’un des survivants de la ville qui développe ses propres superpuissances tout au long de l’événement qui est paranormal qui est mystique, donc c’est votre choix de défendre la ville.

Source: TechRadar

– – –