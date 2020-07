Jeux PS4 PS Plus d’août 2020 annoncés

Vos jeux PlayStation Plus pour août ont été annoncés.

Sony a annoncé aujourd’hui la nouvelle gamme PS Plus sur le blog PlayStation. Le premier est Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, et le second est Fall Guys, le jeu de plateforme de bataille royale à 60 joueurs. De plus, l’Activision FPS sera disponible tôt; vous pouvez le télécharger et commencer à y jouer à partir de demain, 28 juillet.

Fait intéressant, ce sera la première fois qu’un titre indépendant est lancé en tant que jeu PS Plus depuis un certain temps. Fall Guys sort le 4 août, qui se trouve également le même jour que PS Plus sera actualisé. C’est un jeu parfait à lancer sur PS Plus, car il repose fortement sur le fait d’avoir un nombre décent de joueurs connectés. Vous pouvez en savoir plus sur Fall Guys dans une prochaine interview, dans laquelle nous discutons de cette annonce, des plans post-lancement et si Craig Charles serait prêt à publier des commentaires. Pour l’instant, consultez nos impressions pratiques de Fall Guys.

Êtes-vous enthousiasmé par vos jeux PS Plus pour août? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.