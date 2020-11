Jeu de test à la télévision et en direct

Pixel Lens, Lunettes pour PC, TV ET Jeux, Confortable Voir, Protection DE LA SANTÉ pour Les Yeux, Filtre pour Ordinateur ET MONITEURS, LUMIÈRE Anti-Bleue ET UV, TESTÉ À L’Univers. Turin

Les verres protecteurs Pixel Lens réduisent de 41% la lumière bleue émise par les pc, tablettes, smartphones et ampoules à LED. Contre la fatigue visuelle, la sécheresse oculaire et la rougeur oculaire, les maux de tête, la vision floue et l'insomnie. Ils offrent un confort et une détente visuelle amélioré, permettant ainsi de rester devant les écrans, sans ressentir de fatigue. Monture unisexe ultralégère, avec façade et branches en TR90. Matériau des verres : polycarbonate. Indice de réfraction: 1,59. Traitement anti rayures, antibuée, anti reflet, anti papillonnement des écrans. Testées auprès du département de physique de l'Université de Turin; certificats internationaux CE, FDA, SGS et Laboratoires ophtalmologiques Colts de Floride (USA). Les verres sont neutres, sans correction. Les verres ne modifient pas la couleur de l'écran, ils sont adaptés aux graphistes et aux personnes chargées du contrôle des couleurs par le biais d'écrans. Pour les étudiants, utilisateurs de terminaux vidéo, joueurs. Conseillés également aux personnes ayant subi une opération de la cataracte et de substitution du cristallin. Les lunettes Pixel Lens sont un produit du projet Pixel Kura, né pour réduire l'impact de la lumière bleue et proposer une solution intégrée, composée de la surveillance, protection directe (Pixel Lens, Pixel Screen et Pixel Clips) et intégration alimentaire (Pixel Active HD, produit innovant étudié pour la protection oculaire et la stimulation neurocognitive pour les personnes travaillant sur PC et les utilisateurs de jeux vidéo). Pour en savoir plus www.pixelkura.it