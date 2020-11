Jeu de cartes à collectionner Pokémon: classement des nouveaux rares incroyables

La première attaque est la même que celle de Zacian, en utilisant un Incolore pour infliger 30 dégâts et récupérer une Énergie de base de la défausse. Le second, utilisant un Lightning, un Fighting et un Metal, est le kicker. Amazing Shield inflige 150 dégâts à plat, donc il fait une brèche, puis Zamazenta est immunisé contre les dégâts des Pokémon VMAX pendant tout le tour suivant. Tout les dégâts des Pokémon méta-amis comme Lapras VMAX, Eternetus VMAX et Centiskorch VMAX sont évités. C’est situationnel, certes, mais c’est un casse-tête contre les bons decks. Pour environ 20 $, ce chien bouclier légendaire est une bonne affaire pour ses utilisations potentielles.

3. Raikou

Le prochain meilleur Amazing Rare est Raikou, dont la santé est en fait presque statique par rapport à ses frères. 110 HP est inférieur à Raikou GX, mais supérieur à celui du Skyridge Raikou, atteignant un point idéal. En tant que type Lightning, ce monstre ressemblant à un tigre a une faiblesse pour les combats et un autre coût de retraite de deux Incolore.

Raikou a un mouvement, Amazing Shot, pour une herbe, un éclair et un métal, et c’est un doozy. Cela inflige 120 dégâts et 120 dégâts supplémentaires à l’un des Pokémon de banc de votre adversaire, donc c’est un deux pour un. Cela présente toutes sortes de possibilités. Vous pourriez ne pas mettre KO ce qui est juste devant vous, mais si votre adversaire a quelque chose de difficile sur le banc qu’il garde en sécurité pour le moment, vous pouvez l’assommer. Quelque chose à surveiller dans le jeu compétitif, c’est sûr. Le prix de 40 $ et plus reflète la force.

2. Celebi

