Jetro Willems veut toujours rejoindre Newcastle en 2021, pourrait signer pour rien – .

Woood Vayen - Table d'appoint en terrazzo ⌀63

Avec son allure peu commune et son matériau à l'aspect noble, cette réalisation signée WOOOD est un parfait allié pour un intérieur qui se veut chic et de caractère. La table d'appoint en terrazzo Vayen est d'une originalité captivante avec son plateau de couleur noire aux motifs irréguliers jaune et noir.