Jetons un coup d’œil au casque Boba Fett LEGO Star Wars

Boba Fett a sans doute le casque le plus emblématique de Star Wars. Certains diraient le Stormtrooper, ou Dark Vador, ou peut-être même un soldat clone en fonction de votre âge. Un seul casque serait dit maintes et maintes fois, et c’est le casque mandalorien du chasseur de primes le plus célèbre de Star Wars. Le casque de Boba Fett fait maintenant partie d’une nouvelle gamme d’ensembles de LEGO, appelée la collection de casques. Ces répliques de 18 pouces (ou plus) de célèbres casques Star Wars que vous construisez vous-même pour afficher fièrement dans votre collection. Trois d’entre eux sont disponibles dans les magasins en ce moment: le stormtrooper, le pilote TIE et Boba Fett. Nous avons mis la main sur Fett, alors jetons un coup d’œil à l’ensemble et voyons si nous pensons qu’il vaut la peine d’être construit.









Emballage de la collection de casques Boba Fett LEGO Star Wars

Les briques sont livrées dans une boîte élégante et surdimensionnée différente de tout ce que LEGO propose actuellement. En tant que suceur énorme pour un excellent emballage, c’est aussi bon que possible. Les quatre côtés présentent la finition du casque Boba Fett et des photos de référence à l’arrière. Toutes les informations LEGO habituelles sur la taille de la brique et de la construction sont bien là. Une fois ouvertes, les instructions sont livrées dans un livret avec une colonne vertébrale, ce qui facilite le stockage sur une étagère et le maintient en bonne forme. La première page comporte une belle lettre sur la ligne et le casque spécifique que vous construisez, dans ce cas, Boba Fett





Bâtiment Boba

La construction elle-même est de 625 briques. Pas trop mal, bien que ce soit une construction fastidieuse. Il m’a fallu environ une heure et le changement pour terminer, et j’ai dû m’arrêter quelques fois avant de regarder en croix toutes les briques vertes. Il y a quelques endroits où il est un peu déroutant de placer des briques simples sur le casque, mais la patience est la clé. les sacs de briques du milieu sont ce qui a pris le plus de temps, alors que Boba Fett a commencé à prendre forme. J’aime vraiment le support solide que vous construisez pour tenir le casque également. Il le soulève très bien de l’étagère et aime le look qu’il donne au casque terminé une fois terminé.

La construction terminée











Une fois terminé, vous avez vraiment une bonne idée de la qualité et de la réflexion que vous y mettez. Ils recherchent la précision de l’écran, et je pense qu’ils l’ont réussi. Chaque petit détail est là, jusque dans le moqueur en haut du casque. La visière de Boba Fett à l’avant est élégante et brillante, et le fait que le télémètre sur le côté soit mobile est une excellente touche. J’avais un peu peur que le casque semble dentelé et désordonné à cause des briques, mais ce n’est pas le cas. J’aime particulièrement la plaque signalétique incluse pour la base, elle ajoute juste une touche supplémentaire sans laquelle elle peut manquer.

Doit acheter pour les collectionneurs de Star Wars

Je n’ai vraiment rien de négatif à dire à ce sujet. C’était une bonne construction, avec beaucoup de nouvelles compétences pour les constructeurs débutants LEGO pour perfectionner leurs compétences. Il est vraiment difficile d’arrêter de le regarder, même maintenant, alors que je tape ceci, je continue de voler des regards dessus. Je n’aime même pas tellement Boba Fett et j’ai du mal à imaginer ma collection Star Wars sans ça. Pour le prix de 55 $, je pense que c’est un excellent ajout à une collection, et après avoir été initialement sceptique à ce sujet, je suis maintenant tout à fait d’accord. Casque pilote… Je les veux tous. Les trois premiers sont maintenant disponibles dans les magasins, ainsi qu’en ligne. Misez sur les collectionneurs et le 4 mai soit avec vous.

Le post Jetons un coup d’œil au casque Boba Fett de LEGO Star Wars est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook