Jetez un œil au Samsung Galaxy Z Fold 2 5G dans toutes les couleurs officielles

La semaine dernière, des rendus de presse de mauvaise qualité du Samsung Galaxy Z Fold 2 ont présenté pour la toute première fois son beau design. Aujourd’hui, merci aux gens de chez MySmartPrice, des images marketing de haute qualité offrant un aperçu détaillé du pliable sont désormais disponibles.

Le Galaxy Z Fold 2 dispose de deux écrans perforés

le Le Samsung Galaxy Z Fold 2, comme son prédécesseur âgé d’un an, est équipé non pas d’un mais de deux écrans AMOLED. Assis à l’extérieur se trouve un écran perforé extra-haut de 6,23 pouces qui s’étend jusqu’aux bords mêmes de l’appareil et est, par conséquent, entouré de cadres minimaux.

L’idée de lunettes minces n’est certainement pas nouvelle dans le monde des smartphones, mais ce choix représente une mise à niveau massive par rapport au Samsung Galaxy Fold d’origine. Cet appareil, pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, était équipé d’un écran externe de 4,3 pouces entouré de lunettes très épaisses qui, à son tour, limitaient son utilité.

Les acheteurs du Galaxy Z Fold 2 pourront utiliser le petit écran pour tout ce qu’ils veulent. Mais si vous regardez une vidéo YouTube ou si vous lisez un site Web, l’écran plus grand peut être plus utile.

L’ouverture du Samsung Galaxy Z Fold 2 révèle un énorme écran de 7,7 pouces à 120 Hz – au lieu de 7,3 pouces sur l’original – qui vous montrera automatiquement tout ce qui est affiché sur l’écran externe.

La société sud-coréenne a utilisé un revêtement en plastique et une encoche d’angle sur le modèle d’origine, mais le nouveau look pliable devrait comporter un verre ultra-mince pour une durabilité améliorée et un trou de perforation pour un design plus propre.

Pour améliorer encore l’apparence de l’appareil, la presse rend show Samsung a un peu réduit la taille des lunettes. Certains pare-chocs en caoutchouc semblent avoir été ajoutés à la lèvre autour de l’écran pour une protection supplémentaire.

Samsung a équipé le pliable de cinq caméras

Comme mentionné ci-dessus, les deux écrans Galaxy Z Fold 2 ont adopté la technologie de perforation. Ces trous abritent chacun des caméras selfie de 10 mégapixels empruntées aux précédents produits phares de Samsung, selon des rapports antérieurs.

Cette configuration est accompagnée d’un énorme module de caméra de type Galaxy Note 20 sur le panneau extérieur gauche. Il abrite trois caméras qui auraient été reportées du Galaxy S20 et du Galaxy Note 20.

Si cela est vrai, le Galaxy Z Fold 2 comportera un tireur principal de 12 mégapixels accompagné d’un vivaneau ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels. Ce dernier prend en charge le zoom hybride 3x et le zoom numérique 30x.

L’emballage externe est complété par un cadre métallique complet avec un système de haut-parleurs stéréo, un port USB-C en bas et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté droit qui se trouve directement sous la bascule de volume.

Malgré les rumeurs précédentes, on ne pense pas que Samsung ait ajouté la prise en charge du S Pen.

Le Qualcomm Snapdragon 865+, la connectivité 5G et plus

L’alimentation du pliable en question devrait être le Qualcomm Snapdragon 865+ haut de gamme couplé à 12 Go de RAM en standard. Samsung a équipé le premier Galaxy Fold d’un énorme 512 Go de stockage interne en standard, mais il y a eu des rumeurs sur une version de base de 256 Go avec le Galaxy Z Fold 2.

Samsung, qui lancera l’appareil dans Mystic Black et Mystic Bronze, prépare également Android 10 et One UI 2.5 pour le produit. Une mise à jour d’Android 11 est à prévoir dans le futur, bien que ce logiciel n’ait pas encore été publié.

Comme les autres produits phares premium alimentés par le Snapdragon 865+, le Samsung Galaxy Z Fold 2 prendra en charge les réseaux 5G de nouvelle génération en standard.

Annonce, prix, disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 2

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 sera officiellement annoncé la semaine prochaine le mercredi 5 août. Le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20 Ultra, la série Galaxy Tab S7, le Galaxy Buds Live et le Galaxy Watch 3 seront également à l’atterrissage ce jour-là.

En ce qui concerne les prix, les rapports suggèrent qu’il pourrait coûter jusqu’à 1 980 $ lors de son lancement aux États-Unis. En parlant de lancement, le Galaxy Z Fold 2 pourrait ne pas être disponible avant fin septembre.