Jetez un œil au prochain smartphone économique de Samsung

Samsung travaille dur sur le produit phare Galaxy S21, mais il n’a pas oublié le segment budgétaire. La marque développe un nouveau modèle baptisé Galaxy M12 qui a désormais été dévoilé intégralement par Steve Hemmerstoffer.

Une configuration à quatre caméras et une prise casque à petit budget

L’appareil en question ressemble énormément au Galaxy A42 5G en ce qui concerne l’arrière. Samsung a choisi un module de caméra carré avec quatre capteurs à l’intérieur et un flash LED en dessous.

Pour réduire les coûts, le panneau arrière est en plastique, bien que Samsung a inclus un design bicolore unique avec une section brillante sur le fond et une finition rayée et texturée ailleurs.

Tourner le Galaxy M12 sur le côté révèle une bascule de volume et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Il y a aussi un microphone sur le dessus du téléphone et un port USB-C, un haut-parleur et une prise casque en bas.

L’emballage externe est complété par un écran cranté Infinity-V de 6,5 pouces associé à un menton très épais mais des lunettes minces. La caméra selfie se trouve à l’intérieur de l’encoche, mais ses spécifications ne sont toujours pas disponibles.

Steve Hemmerstoffer pense que le Galaxy M12 fera ses débuts au début de 2021. Malheureusement, il n’y a pas encore de mot sur les prix ou les fonctionnalités.